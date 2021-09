Ceará terá curso gratuito de hidrogênio verde pelo Senai

Articulista quinzenal do O POVO

As aulas iniciam na segunda-feira, 27 de setembro, em um webinar transmitido pelo canal da instituição, às 14h. Segundo a entidade, mais cursos serão lançados em breve

Focado na demanda por profissionais qualificados, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará) promove o primeiro curso gratuito de Introdução ao Hidrogênio Verde, na modalidade ensino a distância (EAD), destinado ao público geral.

As aulas iniciam na segunda-feira, 27 de setembro, em um webinar transmitido pelo canal da instituição, às 14h, com participação do diretor regional do Senai Ceará, Paulo André Holanda. Segundo a entidade, mais cursos serão lançados em breve.

Participam do webinar os professores do curso: Monica Saraiva Panik (Fiec/ABH2), Gerhard Ett (FEI), Daniel Lopes (Hytron/NEA Group), Fernando Nunes (UFC), Joaquim Rolim (Fiec), Sidney Gonçalves (Trendtech), Paulo Emílio de Miranda (ABH2 e UFRJ), Ênnio Peres da Silva (Unicamp), Ansgar Pinkowski (AHK) e Rosane Fukuoka (Mitsidi Projetos).

Participam ainda Luiz Mello, da Thyssenkrupp e a Especialista Técnica de Energias Renováveis do Senai Ceará, Isabela Taveira. O mediador será o Consultor de energia da Fiec, Jurandir Picanço.

O curso abrange toda a cadeia de valor do hidrogênio verde e apresenta as oportunidades do novo mercado.

O conteúdo inclui conhecimentos técnicos, regulatórios e ambientais sobre produção, armazenamento e transporte do hidrogênio verde, tendo em vista as oportunidades e tendências do mercado internacional e nacional.

As aulas foram elaboradas por especialistas e pesquisadores da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), ABH2, Hytron, UNICAMP, AHK, Trendtech e Mitsidi, apoiados pela Thyssen krupp, White Martins, Siemens Energy e Air Products.

O Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, considera o momento histórico. "O Ceará, com toda essa capacidade de geração, poderá, sim, se tornar um grande produtor mundial de Hidrogênio Verde. Parabenizo o Governo do Estado e a todos os envolvidos", afirmou.

