Potiguar E&P vai fornecer gás natural para Cegás

A Potiguar E&P, subsidiária da PetroRecôncavo, vai fornecer gás natural em 2022 e 2023 para o Ceará. O resultado da chamada pública da Companhia de Gás do Ceará (Cegás) foi comunicado pela empresa nesta quarta-feira, 22. A assinatura do contrato de suprimentos ocorrerá apenas após a finalização da negociação dos termos do contrato e o atendimento das condições precedentes, que está previsto para o fim de outubro.

Em comunicado aos investidores, a PetroRecôncavo informou que esse é mais um passo para a companhia "se posicionar na liderança da transformação da indústria onshore de petróleo e gás natural no Brasil".

Dentre as condições precedentes do acordo com a Cegás está o acesso à infraestrutura de escoamento da Petrobras interligando as instalações de produção da Potiguar E&P até a unidade de processamento de Gás Natural da Petrobras em Guamaré.

O acordo também prevê o processamento de gás natural na UPGN Guamaré e um contrato de transporte de gás natural junto a TAG, permitindo o transporte do gás natural a partir da UPGN Guamaré até os pontos de entrega (city gates) determinados pela Cegás.

Um termo de compromisso deve ser assinado nos próximos dias. "No caso de não atendimento das condições determinadas, serão consultados os demais proponentes acerca do atendimento de tais condições", informou a Cegás.

