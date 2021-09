Petrobras: Gustavo Raposo renuncia ao cargo de presidente da Transpetro

A Petrobras informa que o conselho de administração da sua subsidiária Transpetro recebeu carta de renúncia de Gustavo Santos Raposo ao cargo de presidente da companhia, com efeitos a partir do dia 24 de setembro. O conselho irá deliberar sobre a nomeação do diretor de Serviços da Transpetro, Luiz Eduardo Valente, para assumir a presidência, observada a governança de indicações da Petrobras.

Luiz Eduardo Valente é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduado em Engenharia de Processamento de Petróleo na mesma instituição. Iniciou carreira na Petrobras em 1980, onde atuou como gerente geral da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar/PR), de Tecnologia de Refino no Abastecimento (Edise/RJ), da Refinaria Henrique Lage (Revap/SP) e da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA).

Ocupou também a função de gerente executivo de Gás-Química e Liquefação na área de Gás e Energia, de gerente executivo corporativo de SMS e de gerente executivo na área Industrial/RGN. Na Braskem, na qual a Petrobras tem participação acionária, foi diretor do Projeto Comperj Fase II e vice-presidente de Investimentos e Tecnologias Digitais.

