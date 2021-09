Magazine Luiza está com inscrições abertas para programa de trainee para pessoas negras

O Magalu está com inscrições abertas para seu programa de trainee 2022, e só aceitará candidatos negros, assim como no ano passado. O programa aceitará candidatos formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021, em qualquer curso superior.

O objetivo é dar continuidade ao projeto de diversidade racial nos cargos de liderança da companhia, recrutando universitários e recém-formados de todo Brasil, no início da vida profissional.

Fluência em língua inglesa e experiência profissional anterior não fazem parte dos pré-requisitos para a seleção. A idade e instituição de ensino dos candidatos não são critérios avaliados pelos recrutadores. Pessoas de todo o país podem participar, desde que tenham disponibilidade para se mudar para São Paulo, onde fica a sede da companhia. O selecionado de fora da cidade receberá auxílio mudança.

De acordo com Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, do IBGE, 56,1% da população brasileira é negra. No Magalu, 51,8% dos funcionários se consideram pretos ou pardos, e, desses, 41,5% ocupam cargos de liderança, segundo o censo* realizado pela companhia em 2021. Quando consideramos apenas os cargos de liderança corporativa, ou seja, lideranças só nos escritórios da companhia, a parcela de negros fica em 21%.

Processo Seletivo

O processo seletivo é dividido em seis etapas. Primeiro, os inscritos fazem testes online. Em seguida, gravam um vídeo de apresentação profissional e são entrevistados por profissionais de gestão de pessoas. Aqueles que seguirem no processo são entrevistados por diretores de área e, depois, pela Diretoria Executiva. Os finalistas participarão de uma conversa com Frederico Trajano, CEO da empresa.

Confira os benefícios:

Salário: R$ 6.800

- PLR;

- Vale-refeição ou Vale-alimentação;

- Vale-transporte;

- Planos médico e odontológico;

- Gympass;

- Univers;

- Desconto em produtos;

- Home office híbrido;

- Frutas no escritório;

- Liberdade pra se vestir como quiser;

- Previdência Privada;

- Bolsa inglês, além de uma grade de desenvolvimento exclusiva para aceleração de carreira do trainee com job rotation e de sessões mentoria.

Serviço

As inscrições podem ser realizadas pelo site: https://maga.lu/trainee2022.

