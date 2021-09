Citroën terá um carro novo por ano na América do Sul até 2024

A Citroën anunciou nesta quinta-feira que vai produzir na América do Sul os três modelos a serem lançados pela marca francesa em mercados internacionais até 2024 - um lançamento por ano. O primeiro deles será a renovação do hatch C3, que chega às concessionárias no primeiro trimestre de 2022 com produção na fábrica de Porto Real, no sul do Rio de Janeiro, onde também são fabricados carros da Peugeot.

Já em relação aos outros dois modelos, a Citroën não abre ainda onde eles serão montados. Além de Porto Real, a montadora do grupo Stellantis tem fábrica na Argentina.

O C3 se insere num segmento que responde por 30% do total de automóveis vendidos no Brasil e 26% na Argentina, os dois principais mercados onde o modelo será comercializado na região.

Nesta quinta-feira, ao falar do lançamento a jornalistas, Vanessa Castanho, responsável pela marca Citroën na América do Sul, admitiu que a crise de abastecimento de peças na indústria torna o setor menos previsível. Descartou, contudo, risco de a falta de componentes comprometer a chegada do novo C3.

"Até onde temos visibilidade, não temos risco de ter problema no lançamento", disse Castanho.

Segundo ela, a rede de concessionárias da Citroën está sendo ampliada e não há necessidade de uso de estruturas comerciais das demais marcas do grupo, como o compartilhamento de revendas da Fiat, possibilidade que estava em aberto para alavancar a força de vendas das marcas francesas da Stellantis.

"Os carros da Citroën vão ser vendidos na rede Citroën, com suas características de marca e comunicação própria ... Quando falamos em rede de concessionárias, é a rede Citroën que vai vender", afirmou a executiva.

