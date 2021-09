Outlet Fortaleza faz edição com até 80% de descontos e sorteios de até R$ 300 em compras

Articulista quinzenal do O POVO

O Outlet Premium Fortaleza promove a Crazy Sale edição Roleta Premiada, com até 80% de descontos e sorteio de até R$ 300 em compras a cada R$ 250 pagos no empreendimento.

A ação de rodar a roleta acontece entre os dias 24 a 26 de setembro. Já a tradicional promoção do centro de compras consiste em até 80% de abatimento em cima dos valores já remarcados.

O detalhe é que a Roleta Premiada presenteará os clientes com prêmios como vale compras de até R$ 50, R$ 100 e R$ 300 e T-shirts. Mas, para participar é preciso cadastrar o cupom fiscal com compras a partir de R$ 250 pelo aplicativo Gen Shop e lá mesmo no app tentar a sorte na Roleta virtual.

Segundo o Outlet Premium Fortaleza ainda poderão ser somados dois ou mais comprovantes de compras/notas fiscais para totalizar os R$ 250 que dão direito à Roleta.

Cada CPF poderá dar até 10 giros, sendo que somente poderá ganhar uma vez durante toda a campanha.



A promoção é autorizada pelo Ministério de Economia/SECAP. Consulte regulamento e lojas participantes no site do empreendimento.

Conheça o centro de compras

O Outlet Premium Fortaleza fica a 15 quilômetros de Fortaleza, em Caucaia, e conta com marcas nacionais e internacionais.

É da General Shopping e Outlets do Brasil, que, no País, informa administrar 287,3 mil m² de área Bruta Locável (ABL), de 15 shopping centers em operação.

São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos.

Horário de funcionamento

O Outlet Premium Fortaleza abre das 10h às 21h e possui obrigatoriedade de uso de máscara, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja.





