Entenda ponto a ponto do pacote de retomada da economia do Governo do Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou três ações de retomada da economia do Estado, nesta terça-feira, 21. Serão três medidas no âmbito do programa Avança Ceará. O POVO preparou um quadro explicativo sobre cada um dos anúncios.

1ª MEDIDA - PERDÃO DE DÍVIDAS DAS EMPRESAS COM O GOVERNO DO ESTADO

O que é

Programa de Refinanciamento de Débitos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e serviços), com parcelamento especial, para mitigar os efeitos econômicos da Covid-19.

Diretrizes

Conceder oportunidade para regularização de débitos com fatos geradores até abril de 2021, com desconto de até 100% de multas e juros e parcelamento em até cinco anos (60 meses).

Sanear a Dívida Ativa com foco na facilitação do pagamento.

Instrumentalizar a Transação Tributária como instrumento permanente para os débitos inscritos em Dívida Ativa do Estado.

Perdão para créditos tributários de até R$ 500 reais, considerados irrecuperáveis.

Alcance

A medida de perdão até R$ 500 chega a quase 95% das empresas do Estado, que são do Simples Nacional, conforme Fernanda Pacobahyba, secretária da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

Aprovação

O Programa de Refinanciamento de Débitos de ICMS ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).



Veja as opções de descontos que serão apresentadas ao Confaz

Percentuais de redução de multas e juros para débitos compostos de imposto e multa

À vista ou em até três parcelas De quatro a 36 parcelas De 37 a 60 parcelas 100% 95% 90%

Percentuais de redução de multas e juros para débitos compostos apenas por multa

À vista ou em até três parcelas De quatro a 36 parcelas De 37 a 60 parcelas

90% 80% 70%

2ª MEDIDA - SIMPLIFICAÇÃO DA COBRANÇA DO ICMS SOBRE O SETOR DE CONFECÇÃO E TÊXTIL DO CEARÁ

O que é

A carga líquida, com a simplificação da tributação para as empresas do segmento de confecções é modelo implementado no Ceará desde 2008 para outros setores. A ação nivela os contribuintes para que todos paguem o que é devido. Outras áreas já utilizam o sistema no Estado, como alimentos e congêneres, informática, peças e acessórios de autopeças, materiais de construção, produtos farmacêuticos, móveis e eletro/eletrônicos, água, bebidas quentes e prestação de serviço de transporte, com os tributos sendo pagos no começo da cadeia econômica.

A ideia é que o tributo estadual seja retido no topo da cadeia, evitando a sonegação de impostos no segmento e aumentando a competitividade das empresas que pagam impostos frente as que não pagavam.

Como o percentual é cobrado na origem, o produto já chega tributado no varejo e atacado, igualando preços praticados pelo comércio formal e informal frente ao consumidor final.

Diretrizes

Implementa a sistemática de Carga Líquida para o Setor de Confecções do Estado do Ceará, simplificando as operações e gerando mais competitividade para as empresas. Para isso, é aplicado o modelo de Substituição Tributária (ST).

Alcance

O segmento de confecções gera 57 mil empregos no Estado e pela sua variedade de atividades foram 10 anos de diálogo para fechar a medida. Veja as atividades inseridas na carga líquida por meio da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE):

4641902 - Comércio Atacadista de cama, mesa e banho

4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e segurança

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Aprovação

Governo do Ceará implementará a carga líquida para o segmento por meio de decreto estadual a ser enviado para a Assembleia Legislativa do Ceará.

3ª MEDIDA - LANÇAMENTO DA COMPANHIA PARA GERIR RECURSOS PÚBLICOS E BENS DO CEARÁ

O que é

Aprovada em 2018 na Assembleia Legislativa do Ceará, a operação de fato da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Estado do Ceará (CearaPar) pretende otimizar a utilização dos recursos públicos e a gestão de bens do Estado, especialmente os bens imóveis.

Diretrizes

A empresa terá como um dos principais objetivos dar suporte à Previdência Estadual, que possui déficit de mais de R$ 1,8 bilhão por ano. Isso se dará por meio dos recursos obtidos com a venda de imóveis, ativos mobiliários e cobrança da dívida pública a serem geridas pela CearaPar, por meio da Sefaz-CE.

A CearaPar será administrada por um Conselho de Administração e um Diretoria, submetidos a um Conselho Fiscal. Poderá contar com servidores cedidos da administração pública direta e indireta do Governo, além de serviços especializados de terceiros e instituir quadro próprio de pessoal.

Alcance

São 7 mil imóveis do Estado (terrenos e prédios estatais) que serão vendidos ou alugados. Assim, a comercialização desses imóveis que não são utilizados pode gerar uma receita extra-orçamentária que vai ajudar no déficit da Previdência do Estado.

Aprovação

Ao recomendar uma venda de ativo, o Governo terá que submeter à Assembleia Legislativa para aprovação. Somente então poderá dar encaminhamento ao processo.

Veja vídeo com anúncio das medidas

