Ceará lança companhia para gerir bens do Estado, Refis de ICMS e simplifica carga tributária para confecções

Camilo Santana (PT) anuncia ações de retomada da economia do Ceará, nesta terça-feira, 21. Serão três medidas.

A primeira é a carga líquida, com a simplificação da tributação para as empresas do segmento de confecções, modelo implementado no Ceará desde 2018 para outros setores. Fernanda Pacobahyba, secretária da Fazenda, explica que a ação nivela os contribuintes para que todos paguem o que é devido.

Outras áreas já utilizam o sistema, como alimentação, medicamentos, construção civil, informática e peças.

O governador lembrou que ano passado lançamos pacote de medidas dialogadas com todos os setores econômicos do Ceará. Medidas que também beneficiaram trabalhadores e trabalhadoras cearenses.

