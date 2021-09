Aeris projeta expansão de até 48,14% na receita líquida em um ano

A produtora de pás para turbinas eólicas Aeris Energy, com sede no Ceará, comunicou ao mercado que projeta uma receita líquida entre R$ 2,4 bilhões e R$ 2,7 bilhões em 2021, e entre R$ 3,3 bilhões e R$ 4 bilhões em 2022. Se comparados, os montantes representam um crescimento de 48,14% em um ano.

O fato relevante foi publicado na noite desta segunda-feira, 20, e informava também que o Capex (investimento em bens de capital) gira em torno de R$ 350 milhões e R$ 400 milhões neste ano. Já para o próximo são cerca de R$ 50 milhões e R$ 120 milhões.

Com duas fábricas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a Aeris ainda divulgou a projeção para a produção de gigawatts equivalentes nos projetos que desenvolve. Em 2021, são estimados entre 3,1GW e 3,2GW, enquanto que, em 2022, são entre 4,3GW e 5,2GW.

Por fim, o Ebitda (os Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) são estimados entre R$ 200 milhões e R$ 250 milhões neste ano e R$ 300 milhões e R$ 450 milhões no próximo ano.

Sem promessas

"a Companhia esclarece que as projeções acima divulgadas foram elaboradas a partir de previsões sujeitas a riscos e incertezas correntes de mercado, tendo sido realizadas com base em crenças e premissas da administração da Companhia, de acordo com as informações disponíveis. Nesse sentido, a Companhia ressalta que tais projeções não configuram de qualquer modo promessas de desempenho", encerra o comunicado.

