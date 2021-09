Hapvida lança programa em que clientes podem ganhar de R$ 80 a R$ 145 por indicação de planos

O "Quem Indica" é um programa de indicações remuneradas na venda de planos de saúde online do Brasil e está disponível em todas as regiões de atuação da empresa

O Sistema Hapvida lança o “Quem Indica”. Pelo programa, os participantes podem ganhar mais de R$ 100 por cada novo cliente. Os valores recebidos variam de acordo com o tipo de indicação. Para cada contrato efetivado em até 48h, após a indicação, o cliente Hapvida recebe R$ 80 por pessoa incluída em contratos do plano ambulatorial e R$ 145 por planos de segmentação ambulatorial e hospitalar.

A iniciativa possibilita que os clientes ganhem dinheiro ao indicarem pessoas para serem incluídas em planos vigentes ou que contratem um novo plano de saúde por meio do portal de vendas da operadora.

Matheus Soares, gerente comercial digital do Sistema Hapvida, afirma, em nota, que o programa é inovador e pode ajudar financeiramente muitas pessoas, principalmente no período atual em que muitas famílias enfrentam desafios com a economia no País. “O programa pode ajudar bastante quem é cliente Hapvida e que, neste tempo de pandemia, está sem uma fonte de renda segura. É uma excelente oportunidade de conseguir um dinheiro extra. Outra vantagem é que a participação no programa motiva que cada vez mais pessoas conheçam o site de vendas online do plano de saúde, cuja modalidade de contratação é totalmente digital”, destaca.

Serviço

Após 48 horas, os valores mudam: para compras efetivadas em até sete dias, a remuneração dos planos ambulatoriais passa a ser de R$ 32 e dos planos hospitalares R$ 60. Após sete dias, a indicação expira e a pessoa só poderá ser sugerida novamente depois de 30 dias para que haja remuneração.

Para saber outros detalhes sobre o regulamento completo do programa, basta acessar o link quemindica.hapvida.com.br . Após a criação do login e senha, as pessoas poderão fazer as indicações, acompanhar os status dos processos, acessar o suporte técnico e fazer o cadastro de seus dados bancários para o recebimento dos valores referentes às indicações que foram efetivadas.



