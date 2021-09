Heineken contrata Omega para geração própria de energia renovável

A Omega Energia, por meio da Omega Desenvolvimento, assinou contrato com o Grupo Heineken. A parceria entre as empresas consistirá na implementação de ativos de geração de energia na região Nordeste. A produção atenderá 100% do consumo de 13 cervejarias e 9 centros de distribuição espalhados pelo Brasil da Heineken.

O projeto apresenta os selos I-REC (International Renewable Certificates) dos parques de energia renovável, o que possibilitará que o Grupo Heineken tenha o abatimento das emissões para compra de energia (Escopo 2 do GHG Protocol). Aproximadamente 270.000 toneladas de CO2 podem deixar de ser lançados na atmosfera.

"Reconhecemos nosso papel atuante neste desafio que é promover impactos socioambientais positivos no país, e por isso assumimos o compromisso de zerar as emissões na produção até 2023, sete anos antes da meta global, e este contrato com a Omega representa um marco para o uso de energia elétrica limpa em quase 100% de nossas unidades produtivas. E não para por aí, pois fomos ainda mais ambiciosos no compromisso de neutralizar nossa pegada de carbono em toda a cadeia de valor até 2040", comenta, em nota, Ornella Vilardo, gerente de Sustentabilidade da Heineken.



