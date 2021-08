Auxílio emergencial 2021: inscritos no Bolsa Família com NIS 9 recebem 5ª parcela

Veja tabela com calendário completo do benefício, com datas de saque e pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial de 2021

Os beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 9 recebem hoje (30) a quinta parcela do auxílio emergencial 2021. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta poupança social digital, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou do Cartão Cidadão.

Pagamento para público geral retorna amanhã, 31 de agosto, com depósito para nascidos em dezembro. O recebimento dos recursos segue o calendário regular do programa social, pago nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os pagamentos são feitos a cada dia, conforme o dígito final do NIS.

O POVO lista abaixo a tabela com calendário completo do benefício, com a data de saque e depósito da quinta parcela.



Sobre o assunto Trabalhadores nascidos em setembro podem sacar auxílio emergencial; veja calendário

Auxílio emergencial 2021: veja calendário de pagamento e saque da 5ª parcela

A sexta parcela do benefício começará a ser paga no dia 17 de setembro para quem recebe o Bolsa Família e no dia 21 do mesmo mês para público geral. Na sequência, a sétima e última parcela do benefício está prevista para começar a ser paga no dia 18 de outubro para beneficiários do Bolsa Família e no dia 20 de outubro para público geral.

LEIA TAMBÉM | MP que substitui Bolsa Família pelo Auxílio Brasil é publicada; entenda mudanças

O POVO lista abaixo todas as informações divulgadas sobre as próximas parcela do auxílio emergencial de 2021, bem como a tabela com cronograma de datas para pagamento e saque de cada depósito.

Os beneficiários receberão por meio de mensagens via WhatsApp informações detalhes sobre pagamento e saque das próximas parcelas do auxílio, conforme anúncio do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao divulgar a prorrogação do benefício no mês de julho.



O pagamento das novas parcelas criadas, seguirá o mesmo principio de pagamento escalonado de acordo com a data de nascimento para público geral e levando em consideração o último dígito do NIS para beneficiários do Bolsa Família.



Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de agosto

18 de agosto NIS com final 2: 19 de agosto



19 de agosto NIS com final 3: 20 de agosto



20 de agosto NIS com final 4: 23 de agosto



23 de agosto NIS com final 5: 24 de agosto



24 de agosto NIS com final 6: 25 de agosto



25 de agosto NIS com final 7: 26 de agosto



26 de agosto NIS com final 8: 27 de agosto



27 de agosto NIS com final 9: 30 de agosto



30 de agosto NIS com final 0: 31 de agosto



Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento (depósito em conta) para público geral

Nascidos em janeiro - 20 de agosto

- 20 de agosto Nascidos em fevereiro - 21 de agosto

- 21 de agosto Nascidos em março - 21 de agosto

- 21 de agosto Nascidos em abril - 22 de agosto

- 22 de agosto Nascidos em maio - 24 de agosto

- 24 de agosto Nascidos em junho - 25 de agosto

- 25 de agosto Nascidos em julho - 26 de agosto

- 26 de agosto Nascidos em agosto - 27 de agosto

- 27 de agosto Nascidos em setembro - 28 de agosto

- 28 de agosto Nascidos em outubro - 28 de agosto

- 28 de agosto Nascidos em novembro - 29 de agosto

- 29 de agosto Nascidos em dezembro - 31 de agosto

Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque para público geral

Nascidos em janeiro - 1º de setembro

- 1º de setembro Nascidos em fevereiro - 2 de setembro

- 2 de setembro Nascidos em março - 3 de setembro

- 3 de setembro Nascidos em abril - 6 de setembro

- 6 de setembro Nascidos em maio - 9 de setembro

- 9 de setembro Nascidos em junho - 10 de setembro

- 10 de setembro Nascidos em julho - 13 de setembro

- 13 de setembro Nascidos em agosto - 14 de setembro

- 14 de setembro Nascidos em setembro - 15 de setembro

- 15 de setembro Nascidos em outubro - 16 de setembro

- 16 de setembro Nascidos em novembro - 17 de setembro

- 17 de setembro Nascidos em dezembro - 20 de setembro

Tags