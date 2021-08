Auxílio emergencial 2021: veja tabela com calendário de pagamento da 5ª parcela

Veja tabela com calendário completo do benefício, com datas de saque e pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial de 2021

Nesta segunda-feira, 30 de agosto, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial de 2021 para inscritos no Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) com último dígito igual a 9. Para o público geral não haverá pagamento hoje, assim, nascidos em dezembro, recebem o depósito do auxílio amanhã, terça-feira, 31 de agosto.

O saque para público geral será liberado no dia 20 de setembro, duas semanas após o pagamento, já beneficiários do Bolsa Família, ganham direito ao saque imediato, logo após o depósito do auxílio.

O POVO lista abaixo a tabela com calendário completo do benefício, com a data de saque e depósito da quinta parcela.



Sobre o assunto Trabalhadores nascidos em setembro podem sacar auxílio emergencial; veja calendário

Auxílio emergencial 2021: veja calendário de pagamento e saque da 5ª parcela

A sexta parcela do benefício começará a ser paga no dia 17 de setembro para quem recebe o Bolsa Família e no dia 21 do mesmo mês para público geral. Na sequência, a sétima e última parcela do benefício está prevista para começar a ser paga no dia 18 de outubro para beneficiários do Bolsa Família e no dia 20 de outubro para público geral.

LEIA TAMBÉM | MP que substitui Bolsa Família pelo Auxílio Brasil é publicada; entenda mudanças

O POVO lista abaixo todas as informações divulgadas sobre as próximas parcela do auxílio emergencial de 2021, bem como a tabela com cronograma de datas para pagamento e saque de cada depósito.

Os beneficiários receberão por meio de mensagens via WhatsApp informações detalhes sobre pagamento e saque das próximas parcelas do auxílio, conforme anúncio do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao divulgar a prorrogação do benefício no mês de julho.



O pagamento das novas parcelas criadas, seguirá o mesmo principio de pagamento escalonado de acordo com a data de nascimento para público geral e levando em consideração o último dígito do NIS para beneficiários do Bolsa Família.



Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de agosto

18 de agosto NIS com final 2: 19 de agosto



19 de agosto NIS com final 3: 20 de agosto



20 de agosto NIS com final 4: 23 de agosto



23 de agosto NIS com final 5: 24 de agosto



24 de agosto NIS com final 6: 25 de agosto



25 de agosto NIS com final 7: 26 de agosto



26 de agosto NIS com final 8: 27 de agosto



27 de agosto NIS com final 9: 30 de agosto



30 de agosto NIS com final 0: 31 de agosto



Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento (depósito em conta) para público geral

Nascidos em janeiro - 20 de agosto

- 20 de agosto Nascidos em fevereiro - 21 de agosto

- 21 de agosto Nascidos em março - 21 de agosto

- 21 de agosto Nascidos em abril - 22 de agosto

- 22 de agosto Nascidos em maio - 24 de agosto

- 24 de agosto Nascidos em junho - 25 de agosto

- 25 de agosto Nascidos em julho - 26 de agosto

- 26 de agosto Nascidos em agosto - 27 de agosto

- 27 de agosto Nascidos em setembro - 28 de agosto

- 28 de agosto Nascidos em outubro - 28 de agosto

- 28 de agosto Nascidos em novembro - 29 de agosto

- 29 de agosto Nascidos em dezembro - 31 de agosto

Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque para público geral

Nascidos em janeiro - 1º de setembro

- 1º de setembro Nascidos em fevereiro - 2 de setembro

- 2 de setembro Nascidos em março - 3 de setembro

- 3 de setembro Nascidos em abril - 6 de setembro

- 6 de setembro Nascidos em maio - 9 de setembro

- 9 de setembro Nascidos em junho - 10 de setembro

- 10 de setembro Nascidos em julho - 13 de setembro

- 13 de setembro Nascidos em agosto - 14 de setembro

- 14 de setembro Nascidos em setembro - 15 de setembro

- 15 de setembro Nascidos em outubro - 16 de setembro

- 16 de setembro Nascidos em novembro - 17 de setembro

- 17 de setembro Nascidos em dezembro - 20 de setembro

Tags