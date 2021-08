Empresa cearense implanta em São Paulo projeto de posto de combustível verde

A Azul Linhas Aéreas questiona na Justiça Federal a legalidade da cobrança de 3,14% do valor total de tarifas de embarque arrecadadas e devidas à Fraport Brasil, administradora do Aeroporto de Fortaleza. A companhia não quer repassar o valor integral e utiliza uma norma da Infraero para isso. Por enquanto, os repasses estão sendo feitos em juízo enquanto a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) não profere uma decisão final.

Nos autos, a Azul reitera que questionou a exigência da concessionária de que o repasse dos valores - que são pagos pelos clientes na compra das passagens - seja feito de forma integral. Isso porque enquanto os aeroportos tinha gestão federal, da Infraero, podiam reter um percentual da tarifa a título de ressarcimento de custos operacionais, como a taxa de cartão de crédito no caso do cliente preferir esse tipo de pagamento.

Sobre o assunto Companhias aéreas recuperam 70% do número de voos pré-pandemia

Passagens aéreas estão até 33% mais baratas para as férias de dezembro; em Fortaleza caíram 8%

Air France retoma três voos semanais entre Fortaleza e Paris a partir de outubro

Já a Fraport defende que os entendimentos previstos em contratos anteriores entre as companhias aéreas e a Infraero não são de responsabilidade nem devem ser continuados durante da gestão da concessionária. Ainda alega que, por atuar num mercado de liberdade tarifária, a Azul poderia embutir os custos com a arrecadação e repasse da tarifa de embarque no preço de suas passagens.

Os repasses devem continuar sendo realizados em juízo, foi o que decidiu mais recentemente o colegiado do caso no TRF5, por unanimidade, até que se tome a decisão.

Histórico

O caso iniciou no Tribunal de Justiça do Ceará, que autorizou de forma liminar o pedido da Azul de realizar os depósitos em juízo. O caso passou para a esfera federal por conta do interesse da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o caso foi para o TRF5 no que é um agravo de instrumento interposto pela Fraport Brasil.

De acordo com a Divisão de Comunicação Social do TRF5, o relator do processo, desembargador federal Rogério Fialho Moreira, destaca que, a Fraport poderá ainda receber o valor com correção "caso ocorra posterior revogação da tutela de urgência".

Na decisão de manter a liminar da Justiça Estadual do Ceará, a Terceira Turma do TRF5 entendeu que está demonstrada a probabilidade do direito da Azul com base em Resolução da Anac (caput do artigo 19 da Resolução nº 432/2017 da Anac), que diz que "as tarifas de embarque serão arrecadadas pelas empresas aéreas, antes do embarque, e recolhidas ao operador do aeródromo, sendo livre a negociação do ressarcimento do custo de arrecadação entre as partes”.

O colegiado enfatiza na decisão, porém, que a norma administrativa não é suficientemente clara, por prever a "livre negociação do ressarcimento pelo custo de arrecadação", em uma redação que leva a crer que as despesas operacionais inerentes à cobrança e ao repasse da taxa de embarque devem ser ressarcidas às empresas aéreas. Isso geraria a situação de as companhias prestarem um serviço gratuito o que configuraria em enriquecimento sem causa das concessionárias, o que é ilegal.

Tags