Dia Mundial do Vegetarianismo: origem da data, significado e mais

1° de outubro é comemorado o Dia do Vegetarianismo; confira mais informações sobre a data Crédito: Reprodução/Pexels

O décimo mês do ano tem o seu primeiro dia voltado para o Dia Mundial do Vegetarianismo. A data 01/10 reforça a importância do fim da exploração animal e promove a consciência ambiental. De acordo com uma pesquisa feita em 2018, pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), juntamente com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), quase 30 milhões de brasileiros se declararam vegetarianos. Esse número equivale a 14% da população no país.

Em 2023, apesar de não ter uma pesquisa atualizada, a probabilidade desse número ter aumentado é alta.

Além disso, o movimento “Segunda sem carne” tem adquirido diversos adeptos no país inteiro, até os que ingerem produtos de origem animal. A campanha aqui no Brasil é considerada a maior do mundo e contempla mais de 100 municípios, segundo a SVB. Dia Mundial do Vegetarianismo: origem e significado da data A data foi fundada pela Sociedade Vegetariana dos Estados Unidos em 1977, e adotado pelo mundo inteiro posteriormente em 1978. O dia tem como objetivo principal trazer à pauta os impactos causados pelo consumo excessivo de carne de animais, tanto na saúde quanto no meio ambiente, além da importância e do respeito à vida animal. CONFIRA 8 benefícios da dieta vegetariana Dia Mundial do Vegetarianismo: impactos do consumo excessivo de produtos de origem animal Os impactos do consumo excessivo de animais está presente em diversos setores. Um deles é a pecuária, em que vários estudos já comprovaram que a atividade está diretamente ligada com a emissão de gases do efeito estufa, com a provocação de escassez de água e com o desmatamento.

Outra implicação do consumo exacerbado é o sofrimento e o desrespeito à vida animal. Segundo dados da FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), são abatidos cerca de 70 bilhões de animais terrestres por ano. Muitos desses seres vivos são criados em condições cruéis, para satisfazer a indústria alimentícia. Volkswagen vai parar de fazer salsicha após 48 anos e você não sabia disso; ENTENDA Além disso, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) alertou que o consumo de carnes vermelhas e processadas está associada com o desenvolvimento de câncer em seres humanos.



Dia Mundial do Vegetarianismo: com a palavra, o vegetariano O estudante universitário Nicholas Pinheiro Muniz de Carvalho disse que com 15 anos de idade decidiu abandonar a carne de vez. Hoje, com 22 anos, o jovem afirmou em uma entrevista para O POVO que sempre recebeu apoio dos pais na prática alimentar. “Minha mãe sempre me apoiou. Ela começou a comprar produtos e cozinhar comidas veganas. Meu pai também nunca viu problema nisso e até gostava de algumas dessas comidas”, disse Muniz.