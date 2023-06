Com uma alimentação livre de carne e produtos de origem animal, os vegetarianos desfrutam de uma variedade de vantagens, que vão desde a melhoria da saúde cardiovascular até a contribuição para a preservação dos recursos naturais do planeta e menor exploração e sofrimento animal na indústria alimentícia. Isso mostra que os motivos para se tornar vegetariano são diversos e, se bem planejada, a dieta pode atender às necessidades nutricionais.

“É possível ter uma vida totalmente saudável seguindo uma dieta vegetariana, sem deficiência de proteínas e demais nutrientes. O importante é manter uma alimentação bem distribuída, rica em vegetais, frutas, leguminosas e cereais”, explica Alessandra Luglio, nutricionista e coordenadora do departamento de nutrição da SVB.

A seguir, veja 8 benefícios da dieta vegetariana para saúde e meio ambiente!

1. Ingestão maior de nutrientes

A dieta vegetariana bem planejada pode oferecer uma ampla variedade de nutrientes essenciais. Ao basear a alimentação em vegetais, frutas, legumes, grãos integrais, nozes e sementes, os vegetarianos tendem a consumir mais fibras, vitaminas C e E, ácido fólico, potássio e magnésio. Esses nutrientes são cruciais para a saúde do sistema imunológico, saúde óssea, função cerebral, produção de energia e muito mais.

2. Maior consumo de fibras

A dieta vegetariana, especialmente aquela rica em alimentos integrais e fibras, pode promover uma melhor saúde digestiva. As fibras encontradas em frutas, legumes e grãos integrais ajudam a prevenir a constipação, promovem movimentos intestinais regulares e mantêm a saúde do cólon.

“As fibras contidas nos alimentos integrais acumulam água quando ingeridas, aumentando o volume no estômago e no intestino, o que gera sensação de satisfação e faz com que demoremos mais a ter fome novamente”, acrescenta a nutricionista Izabella Frattezi.

3. Auxílio no controle de diabetes tipo 2

A dieta pode ajudar na prevenção e no controle do diabetes tipo 2, pois é associada a níveis mais baixos de glicose no sangue, melhor sensibilidade à insulina e redução do risco de resistência à insulina. “Muitos casos de diabetes tipo 2 podem ser evitados mantendo o peso dentro dos valores normais, tendo hábitos alimentares saudáveis e praticando atividades físicas regularmente”, recomenda a médica endocrinologista Lorena Lima.

4. Estabilidade no peso

Quando equilibrada, a dieta é naturalmente baixa em calorias e gorduras saturadas, o que pode facilitar o controle do peso. A abundância de alimentos vegetais ricos em fibras também promove a sensação de saciedade, reduzindo o consumo excessivo de calorias.

Alimentação equilibrada é importante para o bom funcionamento do organismo (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

5. Mais saúde cardiovascular

A dieta vegetariana é rica em alimentos como frutas, legumes, grãos integrais e nozes, que são fontes de fibras. Elas ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue, enquanto os antioxidantes protegem as células contra danos.

“O consumo maior de fibras e os antioxidantes presentes em frutas e vegetais agem de forma importante para melhora da microbiota intestinal com efeito antioxidante e anti-inflamatório”, acrescenta a médica nefrologista Dra. Caroline Reigada.

6. Controle da pressão e atuação contra doença renal

Conforme apontado pela especialista, vários estudos têm demonstrado que a adoção de uma dieta baseada em vegetais está associada à redução da pressão arterial sistólica (em até aproximadamente 5 mmHg) e diastólica (em até aproximadamente 3 mmHg).

Essa redução pode ser atribuída à perda de peso promovida pela dieta vegetariana, uma vez que é amplamente reconhecido que a pressão arterial está correlacionada ao peso corporal. É importante destacar que a hipertensão arterial é a principal causa de doença renal crônica, ressalta a nefrologista.

“Uma alimentação baseada em verduras, legumes e grãos está associada à diminuição de fatores de risco relacionados à doença renal”, afirma a profissional.

7. Favorece a preservação do meio ambiente

Ao optarem por alimentos vegetais, os vegetarianos ajudam a reduzir a demanda por produtos de origem animal, diminuindo assim a pressão sobre os recursos naturais e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Isso porque a indústria pecuária é uma das principais fontes de gases de efeito estufa, poluição da água e desmatamento.

8. Menor risco de doenças crônicas

Ao aumentarem o consumo de alimentos vegetais ricos em nutrientes e evitarem carnes vermelhas e gorduras saturadas, os vegetarianos podem reduzir a exposição a substâncias potencialmente prejudiciais à saúde, como hormônios de crescimento animal e toxinas ambientais encontradas em carnes processadas.