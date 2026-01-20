Hoje, 20 de janeiro, é feriado em mais de 300 cidades; veja onde

Dia 20 de janeiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban; saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 20 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Neste segunda-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/2026), mais de trezentas cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 20 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Acrelândia (Acre)



Bujari (Acre)



Capixaba (Acre)



Epitaciolândia (Acre)



Feijó (Acre)



Manoel Urbano (Acre)



Marechal Thaumaturgo (Acre)



Plácido de Castro (Acre)



Porto Acre (Porto Acre)



Rio Branco (Acre)

Rodrigues Alves (Acre)



Dois Riachos (Alagoas)



Joaquim Gomes (Alagoas)



Limoeiro de Anadia (Alagoas)



Passo de Camaragibe (Alagoas)



Poco das Trincheiras (Alagoas)



Porto Calvo (Alagoas)

São Sebastião (Alagoas)



Apuí (Amazonas)



Coari (Amazonas)



Água Fria (Bahia)



América Dourada (Bahia)



Belmonte (Bahia)



Belo Campo (Bahia)



Brumado (Bahia)



Camacan (Bahia)



Canavieiras (Bahia)



Cocos (Bahia)



Filadélfia (Bahia)



Ibiassucê (Bahia)



Ibotirama (Bahia)



Itambé (Bahia)



Jucurucu (Bahia)



Jussara (Bahia)



Paratinga (Bahia)



Quijingue (Bahia)



São Sebastião do Passé (Bahia)



Seabra (Bahia)



Una (Bahia)



Wanderley (Bahia)



Afonso Cláudio (Espírito Santo)



Domingos Martins (Espírito Santo)



Governador Lindenberg (Espírito Santo)



Itarana (Espírito Santo)



Jerônimo Monteiro (Espírito Santo)



Mucurici (Espírito Santo)



Muniz Freire (Espírito Santo)



Aloândia (Goiás)



Bom Jardim de Goiás (Goiás)



Cachoeira Dourada (Goiás)



Caiapônia (Goiás)



Caldazinha (Goiás)



Corumbá de Goiás (Goiás)



Cristalina (Goiás)



Cumari (Goiás)



Divinópolis de Goiás (Goiás)



Goiandira (Goiás)



Goiatuba (Goiás)



Itaberaí (Goiás)



Itaguaru (Goiás)



Itarumã (Goiás)



Jaraguá (Goiás)



Leopoldo de Bulhões (Goiás)



Nova Aurora (Goiás)



Palmeira de Goiás (Goiás)



Rio Quente (Goiás)



Rio Verde (Goiás)



São João D’Aliança (Goiás)



São Luiz do Norte (Goiás)



Uruana (Goiás)



Vicentinópolis (Goiás)



Água Comprida (Minas Gerais)



Aguanil (Minas Gerais)



Águas Vermelhas (Minas Gerais)



Alpinópolis (Minas Gerais)



Andradas (Minas Gerais)



Araçaí (Minas Gerais)



Araújos (Minas Gerais)



Areado (Minas Gerais)



Bela Vista de Minas (Minas Gerais)



Belo Vale (Minas Gerais)



Biquinhas (Minas Gerais)



Bom Repouso (Minas Gerais)



Brasília de Minas (Minas Gerais)



Brumadinho (Minas Gerais)



Cabeceira Grande (Minas Gerais)



Cambuquira (Minas Gerais)



Canápolis (Minas Gerais)



Capitão Enéas (Minas Gerais)



Capitólio (Minas Gerais)



Carlos Chagas (Minas Gerais)



Carmo da Paranaíba (Minas Gerais)



Carvalhópolis (Minas Gerais)



Casa Grande (Minas Gerais)



Claraval (Minas Gerais)



Coimbra (Minas Gerais)



Comendador Gomes (Minas Gerais)



Conceição do Mato Dentro (Minas Gerais)



Conceição do Rio Verde (Minas Gerais)



Coração de Jesus (Minas Gerais)



Coronel Fabriciano (Minas Gerais)



Cruzília (Minas Gerais)



Desterro de Entre Rios (Minas Gerais)



Dionísio (Minas Gerais)



Ervália (Minas Gerais)



Espera Feliz (Minas Gerais)



Espinosa (Minas Gerais)



Estrela do Indaiá (Minas Gerais)



Eugenópolis (Minas Gerais)



Felisburgo (Minas Gerais)



Florestal (Minas Gerais)



Grupiara (Minas Gerais)



Guimarânia (Minas Gerais)



Guiricema (Minas Gerais)



Ijaci (Minas Gerais)



Ingaí (Minas Gerais)



Inhapim (Minas Gerais)



Inhaúma (Minas Gerais)



Itapeva (Minas Gerais)



Itatiaiuçu (Minas Gerais)



Jesuânia (Minas Gerais)



Joanésia (Minas Gerais)



Juatuba (Minas Gerais)



Juruaia (Minas Gerais)



Ladainha (Minas Gerais)



Lagoa Grande (Minas Gerais)



Leandro Ferreira (Minas Gerais)



Leopoldina (Minas Gerais)



Machacalis (Minas Gerais)



Mário Campos (Minas Gerais)



Maripá de Minas (Minas Gerais)



Mirabela (Minas Gerais)



Nova Serrana (Minas Gerais)



Nova União (Minas Gerais)



Olímpio de Noronha (Minas Gerais)



Orizânia (Minas Gerais)



Papagaios (Minas Gerais)



Passa Tempo (Minas Gerais)



Pedralva (Minas Gerais)



Pedrinópolis (Minas Gerais)



Periquito (Minas Gerais)



Pirapora (Minas Gerais)



Piraúba (Minas Gerais)



Ponte Nova (Minas Gerais)



Presidente Juscelino (Minas Gerais)



Raul Soares (Minas Gerais)



Recreio (Minas Gerais)



Rochedo de Minas (Minas Gerais)



Rodeiro (Minas Gerais)



Sabinópolis (Minas Gerais)



Salto da Divisa (Minas Gerais)



São Geraldo (Minas Gerais)



São Gotardo (Minas Gerais)



São Romão (Minas Gerais)



São Sebastião da Bela Vista (Minas Gerais)



São Sebastião da Vargem Alegre (Minas Gerais)



São Sebastião do Maranhão (Minas Gerais)



São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais)



Senador Cortes (Minas Gerais)



Senador José Bento (Minas Gerais)



Senador Modestino Gonçalves (Minas Gerais)



Serra do Salitre (Minas Gerais)



Taiobeiras (Minas Gerais)



Tapira (Minas Gerais)



Tapiraí (Minas Gerais)



Tarumirim (Minas Gerais)



Virgínia (Minas Gerais)



Volta Grande (Minas Gerais)



Alto Garças (Mato Grosso)



Araputanga (Mato Grosso)



Arenápolis (Mato Grosso)



Cocalinho (Mato Grosso)



Dom Aquino (Mato Grosso)



Itiquira (Mato Grosso)



Nobres (Mato Grosso)



Alenquer (Pará)



Altamira (Pará)



Breu Branco (Pará)



Breves (Pará)



Igarapé-Açu (Pará)



Juruti (Pará)



Parauapebas (Pará)



Prainha (Pará)



São Sebastião da Boa Vista (Pará)



Soure (Pará)



Terra Santa (Pará)



Tracuateua (Pará)



Vigia (Pará)



Araçagi (Paraíba)



Araruna (Paraíba)



Bayeux (Paraíba)



Caaporã (Paraíba)



Fagundes (Paraíba)



Lagoa de Dentro (Paraíba)



Mari (Paraíba)



Picuí (Paraíba)



Pirpirituba (Paraíba)



São Bento (Paraíba)



São José de Piranhas (Paraíba)



Taperoá (Paraíba)



Esperantina (Piauí)



Uruçuí (Piauí)



Altônia (Paraná)



Andirá (Paraná)



Astorga (Paraná)



Campo Bonito (Paraná)



Catanduvas (Paraná)



Curiúva (Paraná)



Faxinal (Paraná)



Fernandes Pinheiro (Paraná)



Goioxim (Paraná)



Guaraci (Paraná)



Honório Serpa (Paraná)



Jacarezinho (Paraná)



Japurá (Paraná)



Joaquim Távora (Paraná)



Mandaguaçu (Paraná)



Munhoz de Melo (Paraná)



Ortigueira (Paraná)



Quatro Barras (Paraná)



São Sebastião da Amoreira (Paraná)



Sengés (Paraná)



Tapira (Paraná)



Wenceslau Braz (Paraná)



Paranavaí (Paraná)



Caraúbas (Rio Grande do Norte)



Florânia (Rio Grande do Norte)



Governador Dix-Sept Rosado (Rio Grande do Norte)



Guamaré (Rio Grande do Norte)



Jucurutu (Rio Grande do Norte)



Nova Cruz (Rio Grande do Norte)



Parelhas (Rio Grande do Norte)



Pedro Velho (Rio Grande do Norte)



Costa Marques (Rondônia)



Boa Vista (Roraima)



Bonfim (Roraima)



Caracaraí (Roraima)



Alegria (Rio Grande do Sul)



Bagé (Rio Grande do Sul)



Campo Novo (Rio Grande do Sul)



Campos Borges (Rio Grande do Sul)



Erebango (Rio Grande do Sul)



Jaquirana (Rio Grande do Sul)



Liberato Salzano (Rio Grande do Sul)



Maximiliano de Almeida (Rio Grande do Sul)



São Sebastião do Caí (Rio Grande do Sul)



Venâncio Aires (Rio Grande do Sul)



Abelardo Luz (Santa Catarina)



Anitápolis (Santa Catarina)



Arvoredo (Santa Catarina)



Balneário Gaivota (Santa Catarina)



Bom Jardim da Serra (Santa Catarina)



Catanduvas (Santa Catarina)



Erval Velho (Santa Catarina)



José Boiteux (Santa Catarina)



Lauro Muller (Santa Catarina)



Papanduva (Santa Catarina)



Praia Grande (Santa Catarina)



Sombrio (Santa Catarina)



Tijucas (Santa Catarina)



Poço Verde (Sergipe)



Altair (São Paulo)



Andradina (São Paulo)



Avaí (São Paulo)



Bady Bassitt (São Paulo)



Boa Esperança do Sul (São Paulo)



Borborema (São Paulo)



Braúna (São Paulo)



Cajamar (São Paulo)



Cajurú (São Paulo)



Cardoso (São Paulo)



Catiguá (São Paulo)



Coroados (São Paulo)



Cruzália (São Paulo)



Descalvado (São Paulo)



Estrela do Norte (São Paulo)



Fernando Prestes (São Paulo)



Floreal (São Paulo)



Guaíra (São Paulo)



Guapiaçu (São Paulo)



Guará (São Paulo)



Guaraci (São Paulo)



Ibirá (São Paulo)



Ibitiuva (São Paulo)



Itajú (São Paulo)



Itupeva (São Paulo)



Jeriquara (São Paulo)



Lavrinhas (São Paulo)



Louveira (São Paulo)



Mococa (São Paulo)



Monteiro Lobato (São Paulo)



Palmital (São Paulo)



Pederneiras (São Paulo)



Pedra Bela (São Paulo)



Piraju (São Paulo)



Pirajuí (São Paulo)



Pitangueiras (São Paulo)



Porto Ferreira (São Paulo)



Presidente Prudente (São Paulo)



Ribeirão Preto (São Paulo)



Rio Grande da Serra (São Paulo)



Sabino (São Paulo)



Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo)



São Sebastião (São Paulo)



São Sebastião da Grama (São Paulo)



Sebastianópolis do Sul (São Paulo)



Sud Mennucci (São Paulo)



Suzano (São Paulo)



Taquaritinga (São Paulo)



Ubirajara (São Paulo)



Uru (São Paulo)



Valentim Gentil (São Paulo)



Valinhos (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Leia mais 2026 terá 10 feriados nacionais prolongados; confira o calendário Sobre o assunto 2026 terá 10 feriados nacionais prolongados; confira o calendário