Hoje, 20 de janeiro, é feriado em mais de 300 cidades; veja onde e quem folga

20 de janeiro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 20 deste mês é de folga para alguns brasileiros.

Neste segunda-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/2026), mais de trezentas cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 20 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Acrelândia (Acre)
  • Bujari (Acre)
  • Capixaba (Acre)
  • Epitaciolândia (Acre)
  • Feijó (Acre)
  • Manoel Urbano (Acre)
  • Marechal Thaumaturgo (Acre)
  • Plácido de Castro (Acre)
  • Porto Acre (Porto Acre)
  • Rio Branco (Acre)
  • Rodrigues Alves (Acre)
  • Dois Riachos (Alagoas)
  • Joaquim Gomes (Alagoas)
  • Limoeiro de Anadia (Alagoas)
  • Passo de Camaragibe (Alagoas)
  • Poco das Trincheiras (Alagoas)
  • Porto Calvo (Alagoas)
  • São Sebastião (Alagoas)
  • Apuí (Amazonas)
  • Coari (Amazonas)
  • Água Fria (Bahia)
  • América Dourada (Bahia)
  • Belmonte (Bahia)
  • Belo Campo (Bahia)
  • Brumado (Bahia)
  • Camacan (Bahia)
  • Canavieiras (Bahia)
  • Cocos (Bahia)
  • Filadélfia (Bahia)
  • Ibiassucê (Bahia)
  • Ibotirama (Bahia)
  • Itambé (Bahia)
  • Jucurucu (Bahia)
  • Jussara (Bahia)
  • Paratinga (Bahia)
  • Quijingue (Bahia)
  • São Sebastião do Passé (Bahia)
  • Seabra (Bahia)
  • Una (Bahia)
  • Wanderley (Bahia)
  • Afonso Cláudio (Espírito Santo)
  • Domingos Martins (Espírito Santo)
  • Governador Lindenberg (Espírito Santo)
  • Itarana (Espírito Santo)
  • Jerônimo Monteiro (Espírito Santo)
  • Mucurici (Espírito Santo)
  • Muniz Freire (Espírito Santo)
  • Aloândia (Goiás)
  • Bom Jardim de Goiás (Goiás)
  • Cachoeira Dourada (Goiás)
  • Caiapônia (Goiás)
  • Caldazinha (Goiás)
  • Corumbá de Goiás (Goiás)
  • Cristalina (Goiás)
  • Cumari (Goiás)
  • Divinópolis de Goiás (Goiás)
  • Goiandira (Goiás)
  • Goiatuba (Goiás)
  • Itaberaí (Goiás)
  • Itaguaru (Goiás)
  • Itarumã (Goiás)
  • Jaraguá (Goiás)
  • Leopoldo de Bulhões (Goiás)
  • Nova Aurora (Goiás)
  • Palmeira de Goiás (Goiás)
  • Rio Quente (Goiás)
  • Rio Verde (Goiás)
  • São João D’Aliança (Goiás)
  • São Luiz do Norte (Goiás)
  • Uruana (Goiás)
  • Vicentinópolis (Goiás)
  • Água Comprida (Minas Gerais)
  • Aguanil (Minas Gerais)
  • Águas Vermelhas (Minas Gerais)
  • Alpinópolis (Minas Gerais)
  • Andradas (Minas Gerais)
  • Araçaí (Minas Gerais)
  • Araújos (Minas Gerais)
  • Areado (Minas Gerais)
  • Bela Vista de Minas (Minas Gerais)
  • Belo Vale (Minas Gerais)
  • Biquinhas (Minas Gerais)
  • Bom Repouso (Minas Gerais)
  • Brasília de Minas (Minas Gerais)
  • Brumadinho (Minas Gerais)
  • Cabeceira Grande (Minas Gerais)
  • Cambuquira (Minas Gerais)
  • Canápolis (Minas Gerais)
  • Capitão Enéas (Minas Gerais)
  • Capitólio (Minas Gerais)
  • Carlos Chagas (Minas Gerais)
  • Carmo da Paranaíba (Minas Gerais)
  • Carvalhópolis (Minas Gerais)
  • Casa Grande (Minas Gerais)
  • Claraval (Minas Gerais)
  • Coimbra (Minas Gerais)
  • Comendador Gomes (Minas Gerais)
  • Conceição do Mato Dentro (Minas Gerais)
  • Conceição do Rio Verde (Minas Gerais)
  • Coração de Jesus (Minas Gerais)
  • Coronel Fabriciano (Minas Gerais)
  • Cruzília (Minas Gerais)
  • Desterro de Entre Rios (Minas Gerais)
  • Dionísio (Minas Gerais)
  • Ervália (Minas Gerais)
  • Espera Feliz (Minas Gerais)
  • Espinosa (Minas Gerais)
  • Estrela do Indaiá (Minas Gerais)
  • Eugenópolis (Minas Gerais)
  • Felisburgo (Minas Gerais)
  • Florestal (Minas Gerais)
  • Grupiara (Minas Gerais)
  • Guimarânia (Minas Gerais)
  • Guiricema (Minas Gerais)
  • Ijaci (Minas Gerais)
  • Ingaí (Minas Gerais)
  • Inhapim (Minas Gerais)
  • Inhaúma (Minas Gerais)
  • Itapeva (Minas Gerais)
  • Itatiaiuçu (Minas Gerais)
  • Jesuânia (Minas Gerais)
  • Joanésia (Minas Gerais)
  • Juatuba (Minas Gerais)
  • Juruaia (Minas Gerais)
  • Ladainha (Minas Gerais)
  • Lagoa Grande (Minas Gerais)
  • Leandro Ferreira (Minas Gerais)
  • Leopoldina (Minas Gerais)
  • Machacalis (Minas Gerais)
  • Mário Campos (Minas Gerais)
  • Maripá de Minas (Minas Gerais)
  • Mirabela (Minas Gerais)
  • Nova Serrana (Minas Gerais)
  • Nova União (Minas Gerais)
  • Olímpio de Noronha (Minas Gerais)
  • Orizânia (Minas Gerais)
  • Papagaios (Minas Gerais)
  • Passa Tempo (Minas Gerais)
  • Pedralva (Minas Gerais)
  • Pedrinópolis (Minas Gerais)
  • Periquito (Minas Gerais)
  • Pirapora (Minas Gerais)
  • Piraúba (Minas Gerais)
  • Ponte Nova (Minas Gerais)
  • Presidente Juscelino (Minas Gerais)
  • Raul Soares (Minas Gerais)
  • Recreio (Minas Gerais)
  • Rochedo de Minas (Minas Gerais)
  • Rodeiro (Minas Gerais)
  • Sabinópolis (Minas Gerais)
  • Salto da Divisa (Minas Gerais)
  • São Geraldo (Minas Gerais)
  • São Gotardo (Minas Gerais)
  • São Romão (Minas Gerais)
  • São Sebastião da Bela Vista (Minas Gerais)
  • São Sebastião da Vargem Alegre (Minas Gerais)
  • São Sebastião do Maranhão (Minas Gerais)
  • São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais)
  • Senador Cortes (Minas Gerais)
  • Senador José Bento (Minas Gerais)
  • Senador Modestino Gonçalves (Minas Gerais)
  • Serra do Salitre (Minas Gerais)
  • Taiobeiras (Minas Gerais)
  • Tapira (Minas Gerais)
  • Tapiraí (Minas Gerais)
  • Tarumirim (Minas Gerais)
  • Virgínia (Minas Gerais)
  • Volta Grande (Minas Gerais)
  • Alto Garças (Mato Grosso)
  • Araputanga (Mato Grosso)
  • Arenápolis (Mato Grosso)
  • Cocalinho (Mato Grosso)
  • Dom Aquino (Mato Grosso)
  • Itiquira (Mato Grosso)
  • Nobres (Mato Grosso)
  • Alenquer (Pará)
  • Altamira (Pará)
  • Breu Branco (Pará)
  • Breves (Pará)
  • Igarapé-Açu (Pará)
  • Juruti (Pará)
  • Parauapebas (Pará)
  • Prainha (Pará)
  • São Sebastião da Boa Vista (Pará)
  • Soure (Pará)
  • Terra Santa (Pará)
  • Tracuateua (Pará)
  • Vigia (Pará)
  • Araçagi (Paraíba)
  • Araruna (Paraíba)
  • Bayeux (Paraíba)
  • Caaporã (Paraíba)
  • Fagundes (Paraíba)
  • Lagoa de Dentro (Paraíba)
  • Mari (Paraíba)
  • Picuí (Paraíba)
  • Pirpirituba (Paraíba)
  • São Bento (Paraíba)
  • São José de Piranhas (Paraíba)
  • Taperoá (Paraíba)
  • Esperantina (Piauí)
  • Uruçuí (Piauí)
  • Altônia (Paraná)
  • Andirá (Paraná)
  • Astorga (Paraná)
  • Campo Bonito (Paraná)
  • Catanduvas (Paraná)
  • Curiúva (Paraná)
  • Faxinal (Paraná)
  • Fernandes Pinheiro (Paraná)
  • Goioxim (Paraná)
  • Guaraci (Paraná)
  • Honório Serpa (Paraná)
  • Jacarezinho (Paraná)
  • Japurá (Paraná)
  • Joaquim Távora (Paraná)
  • Mandaguaçu (Paraná)
  • Munhoz de Melo (Paraná)
  • Ortigueira (Paraná)
  • Quatro Barras (Paraná)
  • São Sebastião da Amoreira (Paraná)
  • Sengés (Paraná)
  • Tapira (Paraná)
  • Wenceslau Braz (Paraná)
  • Paranavaí (Paraná)
  • Caraúbas (Rio Grande do Norte)
  • Florânia (Rio Grande do Norte)
  • Governador Dix-Sept Rosado (Rio Grande do Norte)
  • Guamaré (Rio Grande do Norte)
  • Jucurutu (Rio Grande do Norte)
  • Nova Cruz (Rio Grande do Norte)
  • Parelhas (Rio Grande do Norte)
  • Pedro Velho (Rio Grande do Norte)
  • Costa Marques (Rondônia)
  • Boa Vista (Roraima)
  • Bonfim (Roraima)
  • Caracaraí (Roraima)
  • Alegria (Rio Grande do Sul)
  • Bagé (Rio Grande do Sul)
  • Campo Novo (Rio Grande do Sul)
  • Campos Borges (Rio Grande do Sul)
  • Erebango (Rio Grande do Sul)
  • Jaquirana (Rio Grande do Sul)
  • Liberato Salzano (Rio Grande do Sul)
  • Maximiliano de Almeida (Rio Grande do Sul)
  • São Sebastião do Caí (Rio Grande do Sul)
  • Venâncio Aires (Rio Grande do Sul)
  • Abelardo Luz (Santa Catarina)
  • Anitápolis (Santa Catarina)
  • Arvoredo (Santa Catarina)
  • Balneário Gaivota (Santa Catarina)
  • Bom Jardim da Serra (Santa Catarina)
  • Catanduvas (Santa Catarina)
  • Erval Velho (Santa Catarina)
  • José Boiteux (Santa Catarina)
  • Lauro Muller (Santa Catarina)
  • Papanduva (Santa Catarina)
  • Praia Grande (Santa Catarina)
  • Sombrio (Santa Catarina)
  • Tijucas (Santa Catarina)
  • Poço Verde (Sergipe)
  • Altair (São Paulo)
  • Andradina (São Paulo)
  • Avaí (São Paulo)
  • Bady Bassitt (São Paulo)
  • Boa Esperança do Sul (São Paulo)
  • Borborema (São Paulo)
  • Braúna (São Paulo)
  • Cajamar (São Paulo)
  • Cajurú (São Paulo)
  • Cardoso (São Paulo)
  • Catiguá (São Paulo)
  • Coroados (São Paulo)
  • Cruzália (São Paulo)
  • Descalvado (São Paulo)
  • Estrela do Norte (São Paulo)
  • Fernando Prestes (São Paulo)
  • Floreal (São Paulo)
  • Guaíra (São Paulo)
  • Guapiaçu (São Paulo)
  • Guará (São Paulo)
  • Guaraci (São Paulo)
  • Ibirá (São Paulo)
  • Ibitiuva (São Paulo)
  • Itajú (São Paulo)
  • Itupeva (São Paulo)
  • Jeriquara (São Paulo)
  • Lavrinhas (São Paulo)
  • Louveira (São Paulo)
  • Mococa (São Paulo)
  • Monteiro Lobato (São Paulo)
  • Palmital (São Paulo)
  • Pederneiras (São Paulo)
  • Pedra Bela (São Paulo)
  • Piraju (São Paulo)
  • Pirajuí (São Paulo)
  • Pitangueiras (São Paulo)
  • Porto Ferreira (São Paulo)
  • Presidente Prudente (São Paulo)
  • Ribeirão Preto (São Paulo)
  • Rio Grande da Serra (São Paulo)
  • Sabino (São Paulo)
  • Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo)
  • São Sebastião (São Paulo)
  • São Sebastião da Grama (São Paulo)
  • Sebastianópolis do Sul (São Paulo)
  • Sud Mennucci (São Paulo)
  • Suzano (São Paulo)
  • Taquaritinga (São Paulo)
  • Ubirajara (São Paulo)
  • Uru (São Paulo)
  • Valentim Gentil (São Paulo)
  • Valinhos (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2026

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
  • 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes 
  • 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
  • 11 de novembro (segunda-feira): Finados 
  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

