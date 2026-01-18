Hoje, 18 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 18 de janeiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 18 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Neste domingo, 18 de janeiro de 2026 (18/01/2026), quatro cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 18 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Fortuna (Maranhão)



Pombos (Pernambuco)



São Francisco de Itabapoana (Rio de Janeiro)



Herval (Rio Grande do Sul)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2026 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: