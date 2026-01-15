Hoje, 15 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 15 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga15 de janeiro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 15 deste mês é de folga para alguns brasileiros.
Nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026), vinte cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 15 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Maribondo (Alagoas)
- Lauro de Freitas (Bahia)
- Palmeiras (Bahia)
- Santo Amaro (Bahia)
- São Gonçalo dos Campos (Bahia)
- Lima Campos (Maranhão)
- Paco do Lumiar (Maranhão)
- Queluzita (Minas Gerais)
- Unaí (Minas Gerais)
- Ouro Velho (Paraíba)
- Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco)
- Sirinhaém (Pernambuco)
- Taquaritinga do Norte (Pernambuco)
- Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro)
- Paraíba do Sul (Rio de Janeiro)
- Paty dos Alferes (Rio de Janeiro)
- General Câmara (Rio Grande do Sul)
- Santo Amaro da Imperatriz (Santa Catarina)
- Santo Amaro das Brotas (Sergipe)
- Guarujá (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Leia mais
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2026
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
- 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
- 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
- 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
- 11 de novembro (segunda-feira): Finados
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.