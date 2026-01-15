Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 15 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

15 de janeiro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Arthur Albano
Arthur Albano
Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 15 deste mês é de folga para alguns brasileiros.

Nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026), vinte cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 15 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Maribondo (Alagoas)
  • Lauro de Freitas (Bahia)
  • Palmeiras (Bahia)
  • Santo Amaro (Bahia)
  • São Gonçalo dos Campos (Bahia)
  • Lima Campos (Maranhão)
  • Paco do Lumiar (Maranhão)
  • Queluzita (Minas Gerais)
  • Unaí (Minas Gerais)
  • Ouro Velho (Paraíba)
  • Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco)
  • Sirinhaém (Pernambuco)
  • Taquaritinga do Norte (Pernambuco)
  • Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro)
  • Paraíba do Sul (Rio de Janeiro)
  • Paty dos Alferes (Rio de Janeiro)
  • General Câmara (Rio Grande do Sul)
  • Santo Amaro da Imperatriz (Santa Catarina)
  • Santo Amaro das Brotas (Sergipe)
  • Guarujá (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2026

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
  • 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes 
  • 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
  • 11 de novembro (segunda-feira): Finados 
  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

