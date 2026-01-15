Hoje, 15 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 15 de janeiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Samuel Setubal

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 15 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026), vinte cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 15 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Maribondo (Alagoas)



Lauro de Freitas (Bahia)



Palmeiras (Bahia)



Santo Amaro (Bahia)



São Gonçalo dos Campos (Bahia)



Lima Campos (Maranhão)



Paco do Lumiar (Maranhão)



Queluzita (Minas Gerais)



Unaí (Minas Gerais)



Ouro Velho (Paraíba)



Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco)



Sirinhaém (Pernambuco)



Taquaritinga do Norte (Pernambuco)



Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro)



Paraíba do Sul (Rio de Janeiro)



Paty dos Alferes (Rio de Janeiro)



General Câmara (Rio Grande do Sul)



Santo Amaro da Imperatriz (Santa Catarina)



Santo Amaro das Brotas (Sergipe)



Guarujá (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2026 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: