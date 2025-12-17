Lua hoje (17/12): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja em qual fase da Lua estamos nesta quarta, dia 17 de dezembro de 2025; e confira calendário lunar do mês / Crédito: Mark Hunter / Adobe Stock

A Lua Minguante segue no céu nesta quarta-feira, 17, preparando o terreno para um novo começo. Descubra o que essa fase simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere na Terra. Esta etapa lunar termina no dia 19 de dezembro, quando terá início a Lua Nova, às 22h43min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 17 de dezembro de 2025, marca o sétimo dia de Lua Minguante do ciclo, que termina em 19/12/2025, quando a Lua Nova surge no céu. Nesta fase, a lua está na etapa final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Nova: 19/12/2025 às 22h43min

Lua Crescente: 27/12/2025 às 16h09min

Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: