Hoje, 17 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 17 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folgaEsta quarta-feira não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras conforme calendário divulgado pela Febraban. Saiba onde
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta quarta-feira, 17.
Isso mesmo, dia 17 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao Dia da Emancipação Política do Município.
Assim, 17 de dezembro de 2025 (17/12/2025) tem feriados em 50 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 17 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Laranjal do Jari (Amapá)
- Santana (Amapá)
- Diorama (Goiás)
- Paranatinga (Mato Grosso)
- Águas Formosas (Minas Gerais)
- Alpinópolis (Minas Gerais)
- Alterosa (Minas Gerais)
- Belo Vale (Minas Gerais)
- Bom Jardim de Minas (Minas Gerais)
- Bueno Brandão (Minas Gerais)
- Buenópolis (Minas Gerais)
- Campina Verde (Minas Gerais)
- Campo Florido (Minas Gerais)
- Candeias (Minas Gerais)
- Carlos Chagas (Minas Gerais)
- Carmo da Cachoeira (Minas Gerais)
- Carmo da Mata (Minas Gerais)
- Conceição das Alagoas (Minas Gerais)
- Cordisburgo (Minas Gerais)
- Delfim Moreira (Minas Gerais)
- Delfinópolis (Minas Gerais)
- Divino (Minas Gerais)
- Dores de Campos (Minas Gerais)
- Indianópolis (Minas Gerais)
- Itamonte (Minas Gerais)
- Jaboticatubas (Minas Gerais)
- Lagoa Santa (Minas Gerais)
- Laranjal (Minas Gerais)
- Liberdade (Minas Gerais)
- Martinho Campos (Minas Gerais)
- Matipó (Minas Gerais)
- Miradouro (Minas Gerais)
- Monte Belo (Minas Gerais)
- Nova Ponte (Minas Gerais)
- Perdizes (Minas Gerais)
- Pirapetinga (Minas Gerais)
- Porteirinha (Minas Gerais)
- Santa Juliana (Minas Gerais)
- São Roque de Minas (Minas Gerais)
- São Vicente de Minas (Minas Gerais)
- Sapucaí-Mirim (Minas Gerais)
- Senador Firmino (Minas Gerais)
- Serrania (Minas Gerais)Soledade de Minas (Minas Gerais)
- Teixeiras (Minas Gerais)
- Veríssimo (Minas Gerais)
- Volta Grande (Minas Gerais)
- Cachoeirinha (Pernambuco)
- Parnamirim (Rio Grande do Norte)
- Aparecida (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.