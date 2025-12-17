Hoje, 17 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Nesta quarta-feira, 17 de dezembro, é feriado em alguns municípios do País; saiba quais / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta quarta-feira, 17.

Isso mesmo, dia 17 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao Dia da Emancipação Política do Município.

Assim, 17 de dezembro de 2025 (17/12/2025) tem feriados em 50 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo. Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Leia mais Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Sobre o assunto Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 17 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Laranjal do Jari (Amapá)

Santana (Amapá)

Diorama (Goiás)

Paranatinga (Mato Grosso)

Águas Formosas (Minas Gerais)

Alpinópolis (Minas Gerais)

Alterosa (Minas Gerais)

Belo Vale (Minas Gerais)

Bom Jardim de Minas (Minas Gerais)

Bueno Brandão (Minas Gerais)

Buenópolis (Minas Gerais)

Campina Verde (Minas Gerais)

Campo Florido (Minas Gerais)

Candeias (Minas Gerais)

Carlos Chagas (Minas Gerais)

Carmo da Cachoeira (Minas Gerais)

Carmo da Mata (Minas Gerais)

Conceição das Alagoas (Minas Gerais)

Cordisburgo (Minas Gerais)

Delfim Moreira (Minas Gerais)

Delfinópolis (Minas Gerais)

Divino (Minas Gerais)

Dores de Campos (Minas Gerais)

Indianópolis (Minas Gerais)

Itamonte (Minas Gerais)

Jaboticatubas (Minas Gerais)

Lagoa Santa (Minas Gerais)

Laranjal (Minas Gerais)

Liberdade (Minas Gerais)

Martinho Campos (Minas Gerais)

Matipó (Minas Gerais)

Miradouro (Minas Gerais)

Monte Belo (Minas Gerais)

Nova Ponte (Minas Gerais)

Perdizes (Minas Gerais)

Pirapetinga (Minas Gerais)

Porteirinha (Minas Gerais)

Santa Juliana (Minas Gerais)

São Roque de Minas (Minas Gerais)

São Vicente de Minas (Minas Gerais)

Sapucaí-Mirim (Minas Gerais)

Senador Firmino (Minas Gerais)

Serrania (Minas Gerais)Soledade de Minas (Minas Gerais)



Teixeiras (Minas Gerais)

Veríssimo (Minas Gerais)

Volta Grande (Minas Gerais)

Cachoeirinha (Pernambuco)

Parnamirim (Rio Grande do Norte)

Aparecida (São Paulo) Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban. Leia mais Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro Sobre o assunto Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.