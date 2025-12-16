Hoje, 16 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Nesta terça-feira, 16 de dezembro, é feriado em alguns municípios do País; saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com somente um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta terça-feira, 16.

Isso mesmo, dia 16 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao Dia da Emancipação Política do Município.

Assim, 16 de dezembro de 2025 (16/12/2025) tem feriados em 10 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo. Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Leia mais Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Sobre o assunto Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 16 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.