Hoje, 14 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Neste domingo, 14 de dezembro, é feriado em alguns municípios do País; saia quais / Crédito: Fabilio Rocha/Divulgação

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros neste domingo, 14.

Isso mesmo, dia 14 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao Dia da Emancipação Política do Município.

Assim, 14 de dezembro de 2025 (14/12/2025) tem feriados em 30 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo. Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Leia mais Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Sobre o assunto Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 14 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Santa Bárbara (Bahia)

Juti (Mato Grosso do Sul)

Juara (Mato Grosso)

Queimadas (Paraíba)

Alvorada do Sul (Paraná)Barracão (Paraná)

Bituruna (Paraná)

Borrazópolis (Paraná)

Centenário do Sul (Paraná)

Chopinzinho (Paraná)

Coronel Vivida (Paraná)

Cruz Machado (Paraná)

Cruzeiro do Sul (Paraná)

Doutor Camargo (Paraná)

Enéas Marques (Paraná)

Faxinal (Paraná)

Indianópolis (Paraná)

Itapejara D’Oeste (Paraná)

Japira (Paraná)

Leópolis (Paraná)

Mandaguaçu (Paraná)

Marilândia do Sul (Paraná)

Ortigueira (Paraná)

Pato Branco (Paraná)

Paulo Frontin (Paraná)

Peabiru (Paraná)Pinhalão (Paraná)

Sertaneja (Paraná)

Terra Roxa (Paraná)

Toledo (Paraná) Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban. Leia mais Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro Sobre o assunto Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.