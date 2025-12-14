Hoje, 14 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 14 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folgaEste domingo não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras conforme calendário divulgado pela Febraban. Saiba onde
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros neste domingo, 14.
Isso mesmo, dia 14 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao Dia da Emancipação Política do Município.
Assim, 14 de dezembro de 2025 (14/12/2025) tem feriados em 30 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 14 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Santa Bárbara (Bahia)
- Juti (Mato Grosso do Sul)
- Juara (Mato Grosso)
- Queimadas (Paraíba)
- Alvorada do Sul (Paraná)Barracão (Paraná)
- Bituruna (Paraná)
- Borrazópolis (Paraná)
- Centenário do Sul (Paraná)
- Chopinzinho (Paraná)
- Coronel Vivida (Paraná)
- Cruz Machado (Paraná)
- Cruzeiro do Sul (Paraná)
- Doutor Camargo (Paraná)
- Enéas Marques (Paraná)
- Faxinal (Paraná)
- Indianópolis (Paraná)
- Itapejara D’Oeste (Paraná)
- Japira (Paraná)
- Leópolis (Paraná)
- Mandaguaçu (Paraná)
- Marilândia do Sul (Paraná)
- Ortigueira (Paraná)
- Pato Branco (Paraná)
- Paulo Frontin (Paraná)
- Peabiru (Paraná)Pinhalão (Paraná)
- Sertaneja (Paraná)
- Terra Roxa (Paraná)
- Toledo (Paraná)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.