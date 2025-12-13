Hoje, 13 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 13 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folgaEste sábado não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras conforme calendário divulgado pela Febraban. Saiba onde
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros neste sábado, 13.
Assim, 13 de dezembro de 2025 (13/12/2025) tem feriados em 68 cidades brasileiras. No Ceará, alguns municípios celebram de sua padroeira, a Santa Luzia. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 13 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Anadia (Alagoas)
- Campo Grande (Alagoas)
- Matriz de Camaragibe (Alagoas)
- Baturité (Ceará)
- Jijoca de Jericoacoara (Ceará)
- Limoeiro do Norte (Ceará)
- Monsenhor Tabosa (Ceará)
- Jaguare (Espírito Santo)
- Pancas (Espírito Santo)
- Aurilândia (Goiás)
- Luziânia (Goiás)
- Matrinchã (Goiás)
- Porangatu (Goiás)
- São Domingos (Goiás)
- Santa Luzia (Maranhão)
- Santa Luzia do Parua (Maranhão)
- Aparaó (Minas Gerais)
- Carangola (Minas Gerais)
- Itamogi (Minas Gerais)
- Caibate (Rio Grande do Sul)
- Maravilhas (Minas Gerais)
- Maripá de Minas (Minas Gerais)
- Mathias Lobato (Minas Gerais)
- Mesquita (Minas Gerais)
- Palma (Minas Gerais)
- Papagaios (Minas Gerais)
- Passa Quatro (Minas Gerais)
- Pequeri (Minas Gerais)
- Rio Manso (Minas Gerais)
- Rio Paranaíba (Minas Gerais)
- Santa Luzia (Minas Gerais)
- São Geraldo (Minas Gerais)
- São Romão (Minas Gerais)
- Senador Cortes (Minas Gerais)
- Jateí (Mato Grosso do Sul)
- Juti (Mato Grosso do Sul)
- Água Azul do Norte (Pará)
- Anapu (Pará)
- Brasil Novo (Pará)
- Breu Branco (Pará)
- Capitão Poço (Pará)
- Eldorado do Carajás (Pará)
- Ipixuna do Pará (Pará)
- Novo Progresso (Pará)
- Santa Bárbara do Pará (Pará)
- Terra Santa (Pará)
- Ulianópolis (Pará)
- Vitória do Xingu (Pará)
- Santa Luzia (Paraíba)
- Exu (Pernambuco)
- Buriti dos Lopes (Piauí)
- Luzilândia (Piauí)
- São Raimundo Nonato (Piauí)
- Cafeara (Paraná)
- Carambeí (Paraná)
- Diamante do Norte (Paraná)
- Japurá (Paraná)
- Porto Barreiro (Paraná)
- Primeiro de Maio (Paraná)
- Santa Lúcia (Paraná)
- Tamarana (Paraná)
- Mossoró (Rio Grande do Norte)
- Nova Cruz (Rio Grande do Norte)
- Santana do Matos (Rio Grande do Norte)
- Tangará (Rio Grande do Norte)
- Santa Luzia do Oeste (Rondônia)
- Amajari (Roraima)
- Caracaraí (Roraima)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.