Hoje, 13 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros neste sábado, 13. Assim, 13 de dezembro de 2025 (13/12/2025) tem feriados em 68 cidades brasileiras. No Ceará, alguns municípios celebram de sua padroeira, a Santa Luzia. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 13 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Anadia (Alagoas)

Campo Grande (Alagoas)

Matriz de Camaragibe (Alagoas)

Baturité (Ceará)

Jijoca de Jericoacoara (Ceará)

Limoeiro do Norte (Ceará)

Monsenhor Tabosa (Ceará)

Jaguare (Espírito Santo)

Pancas (Espírito Santo)

Aurilândia (Goiás)

Luziânia (Goiás)

Matrinchã (Goiás)

Porangatu (Goiás)

São Domingos (Goiás)

Santa Luzia (Maranhão)

Santa Luzia do Parua (Maranhão)

Aparaó (Minas Gerais)

Carangola (Minas Gerais)

Itamogi (Minas Gerais)

Caibate (Rio Grande do Sul)

Maravilhas (Minas Gerais)

Maripá de Minas (Minas Gerais)

Mathias Lobato (Minas Gerais)

Mesquita (Minas Gerais)

Palma (Minas Gerais)

Papagaios (Minas Gerais)

Passa Quatro (Minas Gerais)

Pequeri (Minas Gerais)

Rio Manso (Minas Gerais)

Rio Paranaíba (Minas Gerais)

Santa Luzia (Minas Gerais)

São Geraldo (Minas Gerais)

São Romão (Minas Gerais)

Senador Cortes (Minas Gerais)

Jateí (Mato Grosso do Sul)

Juti (Mato Grosso do Sul)

Água Azul do Norte (Pará)

Anapu (Pará)

Brasil Novo (Pará)

Breu Branco (Pará)

Capitão Poço (Pará)

Eldorado do Carajás (Pará)

Ipixuna do Pará (Pará)

Novo Progresso (Pará)

Santa Bárbara do Pará (Pará)

Terra Santa (Pará)

Ulianópolis (Pará)

Vitória do Xingu (Pará)

Santa Luzia (Paraíba)

Exu (Pernambuco)

Buriti dos Lopes (Piauí)

Luzilândia (Piauí)

São Raimundo Nonato (Piauí)

Cafeara (Paraná)

Carambeí (Paraná)

Diamante do Norte (Paraná)

Japurá (Paraná)

Porto Barreiro (Paraná)

Primeiro de Maio (Paraná)

Santa Lúcia (Paraná)

Tamarana (Paraná)

Mossoró (Rio Grande do Norte)

Nova Cruz (Rio Grande do Norte)

Santana do Matos (Rio Grande do Norte)

Tangará (Rio Grande do Norte)

Santa Luzia do Oeste (Rondônia)

Amajari (Roraima)

Caracaraí (Roraima) Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: 25 de dezembro (quinta-feira): Natal