Hoje, 10 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta quarta-feira, 10. Assim, 10 de dezembro de 2025 (10/12/2025) tem feriados em 14 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 10 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Beruri (Amazonas)

Iranduba (Amazonas)

Itagi (Bahia)

Cumari (Goiás)

Morada Nova de Minas (Minas Gerais)

Itaporã (Mato Grosso do Sul)

Alto Garças (Mato Grosso)

Juscimeira (Mato Grosso)

Rondonópolis (Mato Grosso)

Torixoréu (Mato Grosso)

Pocinhos (Paraíba)

Fernandes Pinheiro (Paraná)

Itajaí (Paraná)

Londrina (Paraná) Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: