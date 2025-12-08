Hoje, 8 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 8 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folgaEsta segunda-feira não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras. Saiba onde
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta segunda-feira, 8.
Isso mesmo, dia 8 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira católica.
Assim, 8 de dezembro de 2025 (08/12/2025) tem feriados em mais de 470 cidades brasileiras. No Ceará, há 31 feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 8 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Água Branca (Alagoas)
- Campo Grande (Alagoas)
- Capela (Alagoas)
- Coruripe (Alagoas)
- Craíbas (Alagoas)
- Feira Grande (Alagoas)
- Girau do Ponciano (Alagoas)
- Igreja Nova (Alagoas)
- Lagoa da Canoa (Alagoas)
- Limoeiro de Anadia (Alagoas)
- Maceió (Alagoas)
- Maravilha (Alagoas)
- Marechal Deodoro (Alagoas)
- Maribondo (Alagoas)
- Ouro Branco (Alagoas)
- Palmeira dos Índios (Alagoas)
- Pão de Açúcar (Alagoas)
- Penedo (Alagoas)
- Piacabucu (Alagoas)
- Pilar (Alagoas)
- Poço das Trincheiras (Alagoas)
- Porto Real do Colégio (Alagoas)
- Rio Largo (Alagoas)
- Santana do Ipanema (Alagoas)
- União dos Palmares (Alagoas)
- Macapá (Amapá)
- Antas (Bahia)
- Aporá (Bahia)
- Araci (Bahia)
- Aramari (Bahia)
- Baixa Grande (Bahia)
- Banzaê (Bahia)
- Barra dos Mendes (Bahia)
- Brejões (Bahia)
- Cabaceira dos Paraguaçu (Bahia)
- Cachoeira (Bahia)
- Cafarnaum (Bahia)
- Capim Grosso (Bahia)
- Castro Alves (Bahia)
- Conceição da Feira (Bahia)
- Conceição do Almeida (Bahia)
- Conceição do Coité (Bahia)
- Conceição do Jacuípe (Bahia)
- Euclides da Cunha (Bahia)
- Gavião (Bahia)
- Governador Mangabeira (Bahia)
- Guaratinga (Bahia)
- Ibiassucê (Bahia)
- Inhambupe (Bahia)
- Itatim (Bahia)
- Itiúba (Bahia)
- Ituberá (Bahia)
- Jacobina (Bahia)
- Jitaúna (Bahia)
- Laje (Bahia)
- Lençóis (Bahia)
- Licínio de Almeida (Bahia)
- Macaúbas (Bahia)
- Medeiros Neto (Bahia)
- Miguel Calmon (Bahia)
- Mundo Novo (Bahia)
- Nova Canaã (Bahia)
- Nova Soure (Bahia)
- Nova Viçosa (Bahia)
- Olindina (Bahia)
- Ouriçangas (Bahia)
- Paratinga (Bahia)
- Paripiranga (Bahia)
- Pedro Alexandre (Bahia)
- Presidente Dutra (Bahia)
- Riachão do Jacuípe (Bahia)
- Salinas da Margarida (Bahia)
- Salvador (Bahia)
- Santa Cruz Cabrália (Bahia)
- São Gabriel (Bahia)
- Sapeaçu (Bahia)
- Seabra (Bahia)
- Simões Filho (Bahia)
- Tabocas do Brejo Velho (Bahia)
- Tapiramutá (Bahia)
- Ubatã (Bahia)
- Uibaí (Bahia)
- Uruçuca (Bahia)
- Xique-Xique (Bahia)
- Acaraú (Ceará)
- Aracoiaba (Ceará)
- Barbalha (Ceará)
- Bela Cruz (Ceará)
- Cascacvel (Ceará)
- Caucaia (Ceará)
- Farias Brito (Ceará)
- Limoeiro do Norte (Ceará)
- Redenção (Ceará)
- Sobral (Ceará)
- Alfredo Chaves (Espírito Santo)
- Apiacá (Espírito Santo)
- Bom Jesus do Norte (Espírito Santo)
- Castelo (Espírito Santo)
- Conceição da Barra (Espírito Santo)
- Conceição do Castelo (Espírito Santo)
- Guarapari (Espírito Santo)
- Jerônimo Monteiro (Espírito Santo)
- Linhares (Espírito Santo)
- Muniz Freire (Espírito Santo)
- Piúma (Espírito Santo)
- São José do Calçado (Espírito Santo)
- Serra (Espírito Santo)
- Vargem Alta (Espírito Santo)
- Viana (Espírito Santo)
- Aldeias Altas (Maranhão)
- Araioses (Maranhão)
- Barão de Grajaú (Maranhão)
- Barra do Corda (Maranhão)
- Barreirinhas (Maranhão)
- Brejo (Maranhão)
- Cândido Mendes (Maranhão)
- Cantanhede (Maranhão)
- Caxias (Maranhão)
- Coelho Neto (Maranhão)
- Colinas (Maranhão)
- Dom Pedro (Maranhão)
- Duque Bacelar (Maranhão)
- Grajaú (Maranhão)
- Humberto de Campos (Maranhão)
- Icatu (Maranhão)
- Igarapé Grande (Maranhão)
- Maracaçumé (Maranhão)
- Matões (Maranhão)
- Miranda do Norte (Maranhão)
- Parnarama (Maranhão)
- Paulo Ramos (Maranhão)
- Porto Franco (Maranhão)
- Presidente Sarney (Maranhão)
- Rosário (Maranhão)
- São Bento (Maranhão)
- São Luís (Maranhão)
- São Vicente Ferrer (Maranhão)
- Sítio Novo (Maranhão)
- Tasso Fragoso (Maranhão)
- Tutóia (Maranhão)
- Viana (Maranhão)
- Aquidauana (Mato Grosso do Sul)
- Coronel Sapucaia (Mato Grosso do Sul)
- Dourados (Mato Grosso do Sul)
- Iguatemi (Mato Grosso do Sul)
- Miranda (Mato Grosso do Sul)
- Paranhos (Mato Grosso do Sul)
- Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul)
- Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)
- Rio Brilhante (Mato Grosso do Sul)
- Sete Quedas (Mato Grosso do Sul)
- Tacuru (Mato Grosso do Sul)
- Vicentina (Mato Grosso do Sul)
- Abaetetuba (Pará)
- Afuá (Pará)
- Almeirim (Pará)
- Ananindeua (Pará)
- Belém (Pará)
- Benevides (Pará)
- Bragança (Pará)
- Canaã dos Carajás (Pará)
- Capanema (Pará)
- Castanhal (Pará)
- Conceição do Araguaia (Pará)
- Curuca (Pará)
- Igarapé-Açu (Pará)
- Igarapé-Mirim (Pará)
- Marapanim (Pará)
- Medicilândia (Pará)
- Mocajuba (Pará)
- Nova Timboteua (Pará)
- Ourem (Pará)
- Salinópolis (Pará)
- Santa Isabel do Pará (Pará)
- Santarém (Pará)
- São Francisco do Pará (Pará)
- Soure (Pará)
- Tracuateua (Pará)
- Tucuruí (Pará)
- Uruará (Pará)
- Vigia (Pará)
- Água Belas (Pernambuco)
- Alagoinha (Pernambuco)
- Araripina (Pernambuco)
- Belém de São Francisco (Pernambuco)
- Belo Jardim (Pernambuco)
- Bezerros (Pernambuco)
- Bonito (Pernambuco)
- Brejão (Pernambuco)
- Cabrobó (Pernambuco)
- Camaragibe (Pernambuco)
- Canhotinho (Pernambuco)
- Correntes (Pernambuco)
- Escada (Pernambuco)
- Flores (Pernambuco)
- Glória do Goitá (Pernambuco)
- Igarassu (Pernambuco)
- Itaíba (Pernambuco)
- Itamaracá (Pernambuco)
- Itambé (Pernambuco)
- Itapetim (Pernambuco)
- Itapissuma (Pernambuco)
- João Alfredo (Pernambuco)
- Jurema (Pernambuco)
- Lagoa dos Gatos (Pernambuco)
- Machados (Pernambuco)
- Moreno (Pernambuco)
- Nazaré da Mata (Pernambuco)
- Orobó (Pernambuco)
- Palmares (Pernambuco)
- Palmeirina (Pernambuco)
- Passira (Pernambuco)
- Pedra (Pernambuco)
- Pesqueira (Pernambuco)
- Quipapá (Pernambuco)
- Recife (Pernambuco)
- Riacho das Almas (Pernambuco)
- Santa Maria da Boa Vista (Pernambuco)
- São Vicente Ferrer (Pernambuco)
- Serrita (Pernambuco)
- Sertânia (Pernambuco)
- Sirinhaém (Pernambuco)
- Taquaritinga do Norte (Pernambuco)
- Timbaúba (Pernambuco)
- Toritama (Pernambuco)
- Vertentes (Pernambuco)
- Abatiá (Paraná)
- Agudos do Sul (Paraná)
- Almirante Tamandaré (Paraná)
- Altônia (Paraná)
- Arapuá (Paraná)
- Atalaia (Paraná)
- Bandeirantes (Paraná)
- Bom Sucesso do Sul (Paraná)
- Borrazópolis (Paraná)
- Cantagalo (Paraná)
- Carambeí (Paraná)
- Céu Azul (Paraná)
- Corbélia (Paraná)
- Floraí (Paraná)
- Formosa do Oeste (Paraná)
- Imbaú (Paraná)
- Ipiranga (Paraná)
- Itambaracá (Paraná)
- Jataizinho (Paraná)
- Jussara (Paraná)
- Kaloré (Paraná)
- Mamborê (Paraná)
- Mangueirinha (Paraná)
- Marilena (Paraná)
- Mauá da Serra (Paraná)
- Missal (Paraná)
- Nova América da Colina (Paraná)
- Nova Olímpia (Paraná)
- Nova Tebas (Paraná)
- Palmeira (Paraná)
- Palmital (Paraná)
- Paula Freitas (Paraná)
- Pinhalão (Paraná)
- Porecatu (Paraná)
- Porto Barreiro (Paraná)
- Porto Vitória (Paraná)
- Quatiguá (Paraná)
- Quitandinha (Paraná)
- Rebouças (Paraná)
- Reserva do Iguaçu (Paraná)
- Rio Azul (Paraná)
- Rio Bom (Paraná)
- Rio Branco do Ivaí (Paraná)
- Rondon (Paraná)
- Santa Amélia (Paraná)
- Santa Fé (Paraná)
- Santa Maria do Oeste (Paraná)
- Santa Mariana (Paraná)
- São João (Paraná)
- São João do Triunfo (Paraná)
- São Jorge do Patrocínio (Paraná)
- São Manoel do Paraná (Paraná)
- Sengés (Paraná)
- Sulina (Paraná)
- Tamboara (Paraná)
- Teixeira Soares (Paraná)
- Terra Roxa (Paraná)
- Tomazina (Paraná)
- Uniflor (Paraná)
- Alexandria (Rio Grande do Norte)
- Apodi (Rio Grande do Norte)
- Areia Branca (Rio Grande do Norte)
- Canguaretama (Rio Grande do Norte)
- Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte)
- Currais Novo (Rio Grande do Norte)
- Guamaré (Rio Grande do Norte)
- Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte)
- João Câmara (Rio Grande do Norte)
- Lagoa Nova (Rio Grande do Norte)
- Lajes (Rio Grande do Norte)
- Macaíba (Rio Grande do Norte)
- Macau (Rio Grande do Norte)
- Nova Cruz (Rio Grande do Norte)
- Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte)
- Santo Antônio (Rio Grande do Norte)
- São Tomé (Rio Grande do Norte)
- Upanema (Rio Grande do Norte)
- Boa Vista (Roraima)
- Cantá (Roraima)
- Água Santa (Rio Grande do Sul)
- Ajuricaba (Rio Grande do Sul)
- Alecrim (Rio Grande do Sul)
- Alegrete (Rio Grande do Sul)
- Alto Alegre (Rio Grande do Sul)
- Arroio Grande (Rio Grande do Sul)
- Barra do Rio Azul (Rio Grande do Sul)
- Barros Cassal (Rio Grande do Sul)
- Boqueirão do Leão (Rio Grande do Sul)
- Braga (Rio Grande do Sul)
- Cacequi (Rio Grande do Sul)
- Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul)
- Cambará do Sul (Rio Grande do Sul)
- Campinas das Missões (Rio Grande do Sul)
- Candiota (Rio Grande do Sul)
- Canguçu (Rio Grande do Sul)
- Capela de Santana (Rio Grande do Sul)
- Caseiros (Rio Grande do Sul)
- Ciríaco (Rio Grande do Sul)
- Cristal do Sul (Rio Grande do Sul)
- David Canabarro (Rio Grande do Sul)
- Derrubadas (Rio Grande do Sul)
- Dois Lajeados (Rio Grande do Sul)
- Doutor Maurício Cardoso (Rio Grande do Sul)
- Espumoso (Rio Grande do Sul)
- Fagundes Varela (Rio Grande do Sul)
- Garruchos (Rio Grande do Sul)
- Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul)
- Gramado Xavier (Rio Grande do Sul)
- Ibiraiaras (Rio Grande do Sul)
- Ipê (Rio Grande do Sul)
- Jaguari (Rio Grande do Sul)
- Jaquirana (Rio Grande do Sul)
- Liberato Salzano (Rio Grande do Sul)
- Machadinho (Rio Grande do Sul)
- Maximiliano de Almeida (Rio Grande do Sul)
- Morro Reuter (Rio Grande do Sul)
- Nova Bassano (Rio Grande do Sul)
- Nova Palma (Rio Grande do Sul)
- Osório (Rio Grande do Sul)
- Paim Filho (Rio Grande do Sul)
- Palmitinho (Rio Grande do Sul)
- Passo Fundo (Rio Grande do Sul)
- Pinhal (Rio Grande do Sul)
- Pinhal Grande (Rio Grande do Sul)
- Piratini (Rio Grande do Sul)
- Quinze de Novembro (Rio Grande do Sul)
- Salvador das Missões (Rio Grande do Sul)
- Santiago (Rio Grande do Sul)
- Santo Antônio das Missões (Rio Grande do Sul)
- Santo Cristo (Rio Grande do Sul)
- São Domingos do Sul (Rio Grande do Sul)
- São Jerônimo (Rio Grande do Sul)
- São João da Urtiga (Rio Grande do Sul)
- São José do Norte (Rio Grande do Sul)
- São Leopoldo (Rio Grande do Sul)
- Sapucaia do Sol (Rio Grande do Sul)
- Sério (Rio Grande do Sul)
- Taquarucu do Sul (Rio Grande do Sul)
- Tunas (Rio Grande do Sul)
- Tupancireta (Rio Grande do Sul)
- Vacaria (Rio Grande do Sul)
- Vanini (Rio Grande do Sul)
- Viamão (Rio Grande do Sul)
- Vista Alegre (Rio Grande do Sul)
- Vista Gaúcha (Rio Grande do Sul)
- Aracaju (Sergipe)
- Arauá (Sergipe)
- Areia Branca (Sergipe)
- Canhoba (Sergipe)
- Canindé de São Francisco (Sergipe)
- Indiaroba (Sergipe)
- Itabaianinha (Sergipe)
- Japaratuba (Sergipe)
- Porto da Folha (Sergipe)
- Riachuelo (Sergipe)
- Santo Amaro das Brotas (Sergipe)
- Adamantina (São Paulo)
- Águas de São Pedro (São Paulo)
- Altair (São Paulo)
- Analândia (São Paulo)
- Bady Bassitt (São Paulo)
- Balbinos (São Paulo)
- Bálsamo (São Paulo)
- Birigui (São Paulo)
- Bragança Paulista (São Paulo)
- Brodowski (São Paulo)
- Buritama (São Paulo)
- Caconde (São Paulo)
- Caiabu (São Paulo)
- Campinas (São Paulo)
- Capão Bonito (São Paulo)
- Cedral (São Paulo)
- Charqueada (São Paulo)
- Colina (São Paulo)
- Coronel Macedo (São Paulo)
- Cruzália (São Paulo)
- Cruzeiro (São Paulo)
- Cunha (São Paulo)
- Diadema (São Paulo)
- Divinolândia (São Paulo)
- Dracena (São Paulo)
- Dumont (São Paulo)
- Euclides da Cunha Paulista (São Paulo)
- Floreal (São Paulo)
- França (São Paulo)
- Franco da Rocha (São Paulo)
- Gastão Vidigal (São Paulo)
- General Salgado (São Paulo)
- Guararapes (São Paulo)
- Guarulhos (São Paulo)
- Ilha Comprida (São Paulo)
- Inubia Paulista (São Paulo)
- Ipeúna (São Paulo)
- Itaberá (São Paulo)
- Itanhaém (São Paulo)
- Itapura (São Paulo)
- Itararé (São Paulo)
- Itirapina (São Paulo)
- Jacareí (São Paulo)
- Jacupiranga (São Paulo)
- Jandira (São Paulo)
- Lagoinha (São Paulo)
- Lavínia (São Paulo)
- Lucélia (São Paulo)
- Lupércio (São Paulo)
- Lutécia (São Paulo)
- Macaubal (São Paulo)
- Magda (São Paulo)
- Mariápolis (São Paulo)
- Marília (São Paulo)
- Mauá (São Paulo)
- Mendonça (São Paulo)
- Mogi-Guaçu (São Paulo)
- Monções (São Paulo)
- Morungaba (São Paulo)
- Narandiba (São Paulo)
- Nipoã (São Paulo)
- Nova Aliança (São Paulo)
- Nova Luzitânia (São Paulo)
- Ocauçu (São Paulo)
- Ouro Verde (São Paulo)
- Palmares Paulista (São Paulo)
- Parapuã (São Paulo)
- Pedrinhas Paulista (São Paulo)
- Pereiras (São Paulo)
- Piracicaba (São Paulo)
- Pirassununga (São Paulo)
- Poloni (São Paulo)
- Pongaí (São Paulo)
- Presidente Bernardes (São Paulo)
- Presidente Prudente (São Paulo)
- Rancharia (São Paulo)
- Redenção da Serra (São Paulo)
- Regente Feijó (São Paulo)
- Restinga (São Paulo)
- Rubiácea (São Paulo)
- Sabino (São Paulo)
- Santa Cruz da Conceição (São Paulo)
- Santo Anastácio (São Paulo)
- Santo Antônio de Posse (São Paulo)
- São José do Rio Preto (São Paulo)
- São Luís do Paraitinga (São Paulo)
- São Pedro do Turvo (São Paulo)
- Sarutaiá (São Paulo)
- Serra Azul (São Paulo)
- Silveiras (São Paulo)
- Taciba (São Paulo)
- Tanabi (São Paulo)
- Tarabai (São Paulo)
- Tatuí (São Paulo)
- Terra Roxa (São Paulo)
- Torrinha (São Paulo)
- Turiúba (São Paulo)
- Urânia (São Paulo)
- Vargem (São Paulo)
- Votorantim (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.