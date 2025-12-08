Hoje, 8 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 8 de dezembro é dia de Nossa Senhora da Conceição e feriado em mais de 400 cidades no Brasil; veja onde / Crédito: DIVULGAÇÃO / ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta segunda-feira, 8.

Isso mesmo, dia 8 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira católica.

Assim, 8 de dezembro de 2025 (08/12/2025) tem feriados em mais de 470 cidades brasileiras. No Ceará, há 31 feriados municipais. Confira na lista completa abaixo. Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Leia mais Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Sobre o assunto Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 8 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):



Água Branca (Alagoas)



Campo Grande (Alagoas)



Capela (Alagoas)



Coruripe (Alagoas)



Craíbas (Alagoas)



Feira Grande (Alagoas)



Girau do Ponciano (Alagoas)



Igreja Nova (Alagoas)



Lagoa da Canoa (Alagoas)



Limoeiro de Anadia (Alagoas)



Maceió (Alagoas)



Maravilha (Alagoas)



Marechal Deodoro (Alagoas)



Maribondo (Alagoas)



Ouro Branco (Alagoas)



Palmeira dos Índios (Alagoas)



Pão de Açúcar (Alagoas)



Penedo (Alagoas)



Piacabucu (Alagoas)



Pilar (Alagoas)



Poço das Trincheiras (Alagoas)



Porto Real do Colégio (Alagoas)

Rio Largo (Alagoas)



Santana do Ipanema (Alagoas)



União dos Palmares (Alagoas)



Macapá (Amapá)



Antas (Bahia)



Aporá (Bahia)



Araci (Bahia)



Aramari (Bahia)



Baixa Grande (Bahia)



Banzaê (Bahia)



Barra dos Mendes (Bahia)



Brejões (Bahia)



Cabaceira dos Paraguaçu (Bahia)



Cachoeira (Bahia)



Cafarnaum (Bahia)



Capim Grosso (Bahia)



Castro Alves (Bahia)



Conceição da Feira (Bahia)



Conceição do Almeida (Bahia)



Conceição do Coité (Bahia)



Conceição do Jacuípe (Bahia)



Euclides da Cunha (Bahia)



Gavião (Bahia)



Governador Mangabeira (Bahia)



Guaratinga (Bahia)



Ibiassucê (Bahia)



Inhambupe (Bahia)



Itatim (Bahia)



Itiúba (Bahia)



Ituberá (Bahia)



Jacobina (Bahia)



Jitaúna (Bahia)



Laje (Bahia)



Lençóis (Bahia)



Licínio de Almeida (Bahia)



Macaúbas (Bahia)



Medeiros Neto (Bahia)



Miguel Calmon (Bahia)



Mundo Novo (Bahia)



Nova Canaã (Bahia)



Nova Soure (Bahia)



Nova Viçosa (Bahia)



Olindina (Bahia)



Ouriçangas (Bahia)



Paratinga (Bahia)



Paripiranga (Bahia)



Pedro Alexandre (Bahia)



Presidente Dutra (Bahia)



Riachão do Jacuípe (Bahia)



Salinas da Margarida (Bahia)



Salvador (Bahia)



Santa Cruz Cabrália (Bahia)



São Gabriel (Bahia)



Sapeaçu (Bahia)



Seabra (Bahia)



Simões Filho (Bahia)



Tabocas do Brejo Velho (Bahia)



Tapiramutá (Bahia)



Ubatã (Bahia)



Uibaí (Bahia)



Uruçuca (Bahia)



Xique-Xique (Bahia)



Acaraú (Ceará)

Aracoiaba (Ceará)

Barbalha (Ceará)

Bela Cruz (Ceará)

Cascacvel (Ceará)

Caucaia (Ceará)

Farias Brito (Ceará)

Limoeiro do Norte (Ceará)

Redenção (Ceará)

Sobral (Ceará)

Alfredo Chaves (Espírito Santo)

Apiacá (Espírito Santo)



Bom Jesus do Norte (Espírito Santo)



Castelo (Espírito Santo)



Conceição da Barra (Espírito Santo)



Conceição do Castelo (Espírito Santo)



Guarapari (Espírito Santo)



Jerônimo Monteiro (Espírito Santo)



Linhares (Espírito Santo)



Muniz Freire (Espírito Santo)



Piúma (Espírito Santo)



São José do Calçado (Espírito Santo)



Serra (Espírito Santo)



Vargem Alta (Espírito Santo)



Viana (Espírito Santo)



Aldeias Altas (Maranhão)



Araioses (Maranhão)



Barão de Grajaú (Maranhão)



Barra do Corda (Maranhão)



Barreirinhas (Maranhão)



Brejo (Maranhão)



Cândido Mendes (Maranhão)



Cantanhede (Maranhão)



Caxias (Maranhão)



Coelho Neto (Maranhão)



Colinas (Maranhão)



Dom Pedro (Maranhão)



Duque Bacelar (Maranhão)



Grajaú (Maranhão)



Humberto de Campos (Maranhão)



Icatu (Maranhão)



Igarapé Grande (Maranhão)



Maracaçumé (Maranhão)



Matões (Maranhão)



Miranda do Norte (Maranhão)



Parnarama (Maranhão)



Paulo Ramos (Maranhão)



Porto Franco (Maranhão)



Presidente Sarney (Maranhão)



Rosário (Maranhão)



São Bento (Maranhão)



São Luís (Maranhão)



São Vicente Ferrer (Maranhão)



Sítio Novo (Maranhão)



Tasso Fragoso (Maranhão)



Tutóia (Maranhão)



Viana (Maranhão)



Aquidauana (Mato Grosso do Sul)



Coronel Sapucaia (Mato Grosso do Sul)



Dourados (Mato Grosso do Sul)



Iguatemi (Mato Grosso do Sul)



Miranda (Mato Grosso do Sul)



Paranhos (Mato Grosso do Sul)



Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul)



Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)



Rio Brilhante (Mato Grosso do Sul)



Sete Quedas (Mato Grosso do Sul)



Tacuru (Mato Grosso do Sul)



Vicentina (Mato Grosso do Sul)



Abaetetuba (Pará)



Afuá (Pará)



Almeirim (Pará)



Ananindeua (Pará)



Belém (Pará)



Benevides (Pará)



Bragança (Pará)



Canaã dos Carajás (Pará)



Capanema (Pará)



Castanhal (Pará)



Conceição do Araguaia (Pará)



Curuca (Pará)



Igarapé-Açu (Pará)



Igarapé-Mirim (Pará)



Marapanim (Pará)



Medicilândia (Pará)



Mocajuba (Pará)



Nova Timboteua (Pará)



Ourem (Pará)



Salinópolis (Pará)



Santa Isabel do Pará (Pará)



Santarém (Pará)



São Francisco do Pará (Pará)



Soure (Pará)



Tracuateua (Pará)



Tucuruí (Pará)



Uruará (Pará)



Vigia (Pará)



Água Belas (Pernambuco)



Alagoinha (Pernambuco)



Araripina (Pernambuco)



Belém de São Francisco (Pernambuco)



Belo Jardim (Pernambuco)



Bezerros (Pernambuco)



Bonito (Pernambuco)



Brejão (Pernambuco)



Cabrobó (Pernambuco)



Camaragibe (Pernambuco)



Canhotinho (Pernambuco)



Correntes (Pernambuco)



Escada (Pernambuco)



Flores (Pernambuco)



Glória do Goitá (Pernambuco)



Igarassu (Pernambuco)



Itaíba (Pernambuco)



Itamaracá (Pernambuco)



Itambé (Pernambuco)



Itapetim (Pernambuco)



Itapissuma (Pernambuco)



João Alfredo (Pernambuco)



Jurema (Pernambuco)



Lagoa dos Gatos (Pernambuco)



Machados (Pernambuco)



Moreno (Pernambuco)



Nazaré da Mata (Pernambuco)



Orobó (Pernambuco)



Palmares (Pernambuco)



Palmeirina (Pernambuco)



Passira (Pernambuco)



Pedra (Pernambuco)



Pesqueira (Pernambuco)



Quipapá (Pernambuco)



Recife (Pernambuco)



Riacho das Almas (Pernambuco)



Santa Maria da Boa Vista (Pernambuco)



São Vicente Ferrer (Pernambuco)



Serrita (Pernambuco)



Sertânia (Pernambuco)



Sirinhaém (Pernambuco)



Taquaritinga do Norte (Pernambuco)



Timbaúba (Pernambuco)



Toritama (Pernambuco)



Vertentes (Pernambuco)



Abatiá (Paraná)



Agudos do Sul (Paraná)



Almirante Tamandaré (Paraná)



Altônia (Paraná)



Arapuá (Paraná)



Atalaia (Paraná)



Bandeirantes (Paraná)



Bom Sucesso do Sul (Paraná)



Borrazópolis (Paraná)



Cantagalo (Paraná)



Carambeí (Paraná)



Céu Azul (Paraná)



Corbélia (Paraná)



Floraí (Paraná)



Formosa do Oeste (Paraná)



Imbaú (Paraná)



Ipiranga (Paraná)



Itambaracá (Paraná)



Jataizinho (Paraná)



Jussara (Paraná)



Kaloré (Paraná)



Mamborê (Paraná)



Mangueirinha (Paraná)



Marilena (Paraná)



Mauá da Serra (Paraná)



Missal (Paraná)



Nova América da Colina (Paraná)



Nova Olímpia (Paraná)



Nova Tebas (Paraná)



Palmeira (Paraná)



Palmital (Paraná)



Paula Freitas (Paraná)



Pinhalão (Paraná)



Porecatu (Paraná)



Porto Barreiro (Paraná)



Porto Vitória (Paraná)



Quatiguá (Paraná)



Quitandinha (Paraná)



Rebouças (Paraná)



Reserva do Iguaçu (Paraná)



Rio Azul (Paraná)



Rio Bom (Paraná)



Rio Branco do Ivaí (Paraná)



Rondon (Paraná)



Santa Amélia (Paraná)



Santa Fé (Paraná)



Santa Maria do Oeste (Paraná)



Santa Mariana (Paraná)



São João (Paraná)



São João do Triunfo (Paraná)



São Jorge do Patrocínio (Paraná)



São Manoel do Paraná (Paraná)



Sengés (Paraná)



Sulina (Paraná)



Tamboara (Paraná)



Teixeira Soares (Paraná)



Terra Roxa (Paraná)



Tomazina (Paraná)



Uniflor (Paraná)



Alexandria (Rio Grande do Norte)



Apodi (Rio Grande do Norte)



Areia Branca (Rio Grande do Norte)



Canguaretama (Rio Grande do Norte)



Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte)



Currais Novo (Rio Grande do Norte)



Guamaré (Rio Grande do Norte)



Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte)



João Câmara (Rio Grande do Norte)



Lagoa Nova (Rio Grande do Norte)



Lajes (Rio Grande do Norte)



Macaíba (Rio Grande do Norte)



Macau (Rio Grande do Norte)



Nova Cruz (Rio Grande do Norte)



Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte)



Santo Antônio (Rio Grande do Norte)



São Tomé (Rio Grande do Norte)



Upanema (Rio Grande do Norte)



Boa Vista (Roraima)



Cantá (Roraima)



Água Santa (Rio Grande do Sul)



Ajuricaba (Rio Grande do Sul)



Alecrim (Rio Grande do Sul)



Alegrete (Rio Grande do Sul)



Alto Alegre (Rio Grande do Sul)



Arroio Grande (Rio Grande do Sul)



Barra do Rio Azul (Rio Grande do Sul)



Barros Cassal (Rio Grande do Sul)



Boqueirão do Leão (Rio Grande do Sul)



Braga (Rio Grande do Sul)



Cacequi (Rio Grande do Sul)



Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul)



Cambará do Sul (Rio Grande do Sul)



Campinas das Missões (Rio Grande do Sul)



Candiota (Rio Grande do Sul)



Canguçu (Rio Grande do Sul)



Capela de Santana (Rio Grande do Sul)



Caseiros (Rio Grande do Sul)



Ciríaco (Rio Grande do Sul)



Cristal do Sul (Rio Grande do Sul)



David Canabarro (Rio Grande do Sul)



Derrubadas (Rio Grande do Sul)



Dois Lajeados (Rio Grande do Sul)



Doutor Maurício Cardoso (Rio Grande do Sul)



Espumoso (Rio Grande do Sul)



Fagundes Varela (Rio Grande do Sul)



Garruchos (Rio Grande do Sul)



Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul)



Gramado Xavier (Rio Grande do Sul)



Ibiraiaras (Rio Grande do Sul)



Ipê (Rio Grande do Sul)



Jaguari (Rio Grande do Sul)



Jaquirana (Rio Grande do Sul)



Liberato Salzano (Rio Grande do Sul)



Machadinho (Rio Grande do Sul)



Maximiliano de Almeida (Rio Grande do Sul)



Morro Reuter (Rio Grande do Sul)



Nova Bassano (Rio Grande do Sul)



Nova Palma (Rio Grande do Sul)



Osório (Rio Grande do Sul)



Paim Filho (Rio Grande do Sul)



Palmitinho (Rio Grande do Sul)



Passo Fundo (Rio Grande do Sul)



Pinhal (Rio Grande do Sul)



Pinhal Grande (Rio Grande do Sul)



Piratini (Rio Grande do Sul)



Quinze de Novembro (Rio Grande do Sul)



Salvador das Missões (Rio Grande do Sul)



Santiago (Rio Grande do Sul)



Santo Antônio das Missões (Rio Grande do Sul)



Santo Cristo (Rio Grande do Sul)



São Domingos do Sul (Rio Grande do Sul)



São Jerônimo (Rio Grande do Sul)



São João da Urtiga (Rio Grande do Sul)



São José do Norte (Rio Grande do Sul)



São Leopoldo (Rio Grande do Sul)



Sapucaia do Sol (Rio Grande do Sul)



Sério (Rio Grande do Sul)



Taquarucu do Sul (Rio Grande do Sul)



Tunas (Rio Grande do Sul)



Tupancireta (Rio Grande do Sul)



Vacaria (Rio Grande do Sul)



Vanini (Rio Grande do Sul)



Viamão (Rio Grande do Sul)



Vista Alegre (Rio Grande do Sul)



Vista Gaúcha (Rio Grande do Sul)



Aracaju (Sergipe)



Arauá (Sergipe)



Areia Branca (Sergipe)



Canhoba (Sergipe)



Canindé de São Francisco (Sergipe)



Indiaroba (Sergipe)



Itabaianinha (Sergipe)



Japaratuba (Sergipe)



Porto da Folha (Sergipe)



Riachuelo (Sergipe)



Santo Amaro das Brotas (Sergipe)



Adamantina (São Paulo)



Águas de São Pedro (São Paulo)



Altair (São Paulo)



Analândia (São Paulo)



Bady Bassitt (São Paulo)



Balbinos (São Paulo)



Bálsamo (São Paulo)



Birigui (São Paulo)



Bragança Paulista (São Paulo)



Brodowski (São Paulo)



Buritama (São Paulo)



Caconde (São Paulo)



Caiabu (São Paulo)



Campinas (São Paulo)



Capão Bonito (São Paulo)



Cedral (São Paulo)



Charqueada (São Paulo)



Colina (São Paulo)



Coronel Macedo (São Paulo)



Cruzália (São Paulo)



Cruzeiro (São Paulo)



Cunha (São Paulo)



Diadema (São Paulo)



Divinolândia (São Paulo)



Dracena (São Paulo)



Dumont (São Paulo)



Euclides da Cunha Paulista (São Paulo)



Floreal (São Paulo)



França (São Paulo)



Franco da Rocha (São Paulo)



Gastão Vidigal (São Paulo)



General Salgado (São Paulo)



Guararapes (São Paulo)



Guarulhos (São Paulo)

Ilha Comprida (São Paulo)



Inubia Paulista (São Paulo)



Ipeúna (São Paulo)



Itaberá (São Paulo)



Itanhaém (São Paulo)



Itapura (São Paulo)



Itararé (São Paulo)



Itirapina (São Paulo)



Jacareí (São Paulo)



Jacupiranga (São Paulo)



Jandira (São Paulo)



Lagoinha (São Paulo)



Lavínia (São Paulo)



Lucélia (São Paulo)



Lupércio (São Paulo)



Lutécia (São Paulo)



Macaubal (São Paulo)



Magda (São Paulo)



Mariápolis (São Paulo)



Marília (São Paulo)



Mauá (São Paulo)



Mendonça (São Paulo)



Mogi-Guaçu (São Paulo)



Monções (São Paulo)



Morungaba (São Paulo)



Narandiba (São Paulo)



Nipoã (São Paulo)



Nova Aliança (São Paulo)



Nova Luzitânia (São Paulo)



Ocauçu (São Paulo)



Ouro Verde (São Paulo)



Palmares Paulista (São Paulo)



Parapuã (São Paulo)



Pedrinhas Paulista (São Paulo)



Pereiras (São Paulo)



Piracicaba (São Paulo)



Pirassununga (São Paulo)



Poloni (São Paulo)



Pongaí (São Paulo)



Presidente Bernardes (São Paulo)



Presidente Prudente (São Paulo)



Rancharia (São Paulo)



Redenção da Serra (São Paulo)



Regente Feijó (São Paulo)



Restinga (São Paulo)



Rubiácea (São Paulo)



Sabino (São Paulo)



Santa Cruz da Conceição (São Paulo)



Santo Anastácio (São Paulo)



Santo Antônio de Posse (São Paulo)



São José do Rio Preto (São Paulo)



São Luís do Paraitinga (São Paulo)



São Pedro do Turvo (São Paulo)



Sarutaiá (São Paulo)



Serra Azul (São Paulo)



Silveiras (São Paulo)



Taciba (São Paulo)



Tanabi (São Paulo)



Tarabai (São Paulo)



Tatuí (São Paulo)



Terra Roxa (São Paulo)



Torrinha (São Paulo)



Turiúba (São Paulo)



Urânia (São Paulo)



Vargem (São Paulo)



Votorantim (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban. Leia mais Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro Sobre o assunto Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.