Hoje, 8 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Esta segunda-feira não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras. Saiba onde
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta segunda-feira, 8.

Isso mesmo, dia 8 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira católica.

Assim, 8 de dezembro de 2025 (08/12/2025) tem feriados em mais de 470 cidades brasileiras. No Ceará, há 31 feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 8 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Água Branca (Alagoas)
  • Campo Grande (Alagoas)
  • Capela (Alagoas)
  • Coruripe (Alagoas)
  • Craíbas (Alagoas)
  • Feira Grande (Alagoas)
  • Girau do Ponciano (Alagoas)
  • Igreja Nova (Alagoas)
  • Lagoa da Canoa (Alagoas)
  • Limoeiro de Anadia (Alagoas)
  • Maceió (Alagoas)
  • Maravilha (Alagoas)
  • Marechal Deodoro (Alagoas)
  • Maribondo (Alagoas)
  • Ouro Branco (Alagoas)
  • Palmeira dos Índios (Alagoas)
  • Pão de Açúcar (Alagoas)
  • Penedo (Alagoas)
  • Piacabucu (Alagoas)
  • Pilar (Alagoas)
  • Poço das Trincheiras (Alagoas)
  • Porto Real do Colégio (Alagoas)
  • Rio Largo (Alagoas)
  • Santana do Ipanema (Alagoas)
  • União dos Palmares (Alagoas)
  • Macapá (Amapá)
  • Antas (Bahia)
  • Aporá (Bahia)
  • Araci (Bahia)
  • Aramari (Bahia)
  • Baixa Grande (Bahia)
  • Banzaê (Bahia)
  • Barra dos Mendes (Bahia)
  • Brejões (Bahia)
  • Cabaceira dos Paraguaçu (Bahia)
  • Cachoeira (Bahia)
  • Cafarnaum (Bahia)
  • Capim Grosso (Bahia)
  • Castro Alves (Bahia)
  • Conceição da Feira (Bahia)
  • Conceição do Almeida (Bahia)
  • Conceição do Coité (Bahia)
  • Conceição do Jacuípe (Bahia)
  • Euclides da Cunha (Bahia)
  • Gavião (Bahia)
  • Governador Mangabeira (Bahia)
  • Guaratinga (Bahia)
  • Ibiassucê (Bahia)
  • Inhambupe (Bahia)
  • Itatim (Bahia)
  • Itiúba (Bahia)
  • Ituberá (Bahia)
  • Jacobina (Bahia)
  • Jitaúna (Bahia)
  • Laje (Bahia)
  • Lençóis (Bahia)
  • Licínio de Almeida (Bahia)
  • Macaúbas (Bahia)
  • Medeiros Neto (Bahia)
  • Miguel Calmon (Bahia)
  • Mundo Novo (Bahia)
  • Nova Canaã (Bahia)
  • Nova Soure (Bahia)
  • Nova Viçosa (Bahia)
  • Olindina (Bahia)
  • Ouriçangas (Bahia)
  • Paratinga (Bahia)
  • Paripiranga (Bahia)
  • Pedro Alexandre (Bahia)
  • Presidente Dutra (Bahia)
  • Riachão do Jacuípe (Bahia)
  • Salinas da Margarida (Bahia)
  • Salvador (Bahia)
  • Santa Cruz Cabrália (Bahia)
  • São Gabriel (Bahia)
  • Sapeaçu (Bahia)
  • Seabra (Bahia)
  • Simões Filho (Bahia)
  • Tabocas do Brejo Velho (Bahia)
  • Tapiramutá (Bahia)
  • Ubatã (Bahia)
  • Uibaí (Bahia)
  • Uruçuca (Bahia)
  • Xique-Xique (Bahia)
  • Acaraú (Ceará)
  • Aracoiaba (Ceará)
  • Barbalha (Ceará)
  • Bela Cruz (Ceará)
  • Cascacvel (Ceará)
  • Caucaia (Ceará)
  • Farias Brito (Ceará)
  • Limoeiro do Norte (Ceará)
  • Redenção (Ceará)
  • Sobral (Ceará)
  • Alfredo Chaves (Espírito Santo)
  • Apiacá (Espírito Santo)
  • Bom Jesus do Norte (Espírito Santo)
  • Castelo (Espírito Santo)
  • Conceição da Barra (Espírito Santo)
  • Conceição do Castelo (Espírito Santo)
  • Guarapari (Espírito Santo)
  • Jerônimo Monteiro (Espírito Santo)
  • Linhares (Espírito Santo)
  • Muniz Freire (Espírito Santo)
  • Piúma (Espírito Santo)
  • São José do Calçado (Espírito Santo)
  • Serra (Espírito Santo)
  • Vargem Alta (Espírito Santo)
  • Viana (Espírito Santo)
  • Aldeias Altas (Maranhão)
  • Araioses (Maranhão)
  • Barão de Grajaú (Maranhão)
  • Barra do Corda (Maranhão)
  • Barreirinhas (Maranhão)
  • Brejo (Maranhão)
  • Cândido Mendes (Maranhão)
  • Cantanhede (Maranhão)
  • Caxias (Maranhão)
  • Coelho Neto (Maranhão)
  • Colinas (Maranhão)
  • Dom Pedro (Maranhão)
  • Duque Bacelar (Maranhão)
  • Grajaú (Maranhão)
  • Humberto de Campos (Maranhão)
  • Icatu (Maranhão)
  • Igarapé Grande (Maranhão)
  • Maracaçumé (Maranhão)
  • Matões (Maranhão)
  • Miranda do Norte (Maranhão)
  • Parnarama (Maranhão)
  • Paulo Ramos (Maranhão)
  • Porto Franco (Maranhão)
  • Presidente Sarney (Maranhão)
  • Rosário (Maranhão)
  • São Bento (Maranhão)
  • São Luís (Maranhão)
  • São Vicente Ferrer (Maranhão)
  • Sítio Novo (Maranhão)
  • Tasso Fragoso (Maranhão)
  • Tutóia (Maranhão)
  • Viana (Maranhão)
  • Aquidauana (Mato Grosso do Sul)
  • Coronel Sapucaia (Mato Grosso do Sul)
  • Dourados (Mato Grosso do Sul)
  • Iguatemi (Mato Grosso do Sul)
  • Miranda (Mato Grosso do Sul)
  • Paranhos (Mato Grosso do Sul)
  • Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul)
  • Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul)
  • Rio Brilhante (Mato Grosso do Sul)
  • Sete Quedas (Mato Grosso do Sul)
  • Tacuru (Mato Grosso do Sul)
  • Vicentina (Mato Grosso do Sul)
  • Abaetetuba (Pará)
  • Afuá (Pará)
  • Almeirim (Pará)
  • Ananindeua (Pará)
  • Belém (Pará)
  • Benevides (Pará)
  • Bragança (Pará)
  • Canaã dos Carajás (Pará)
  • Capanema (Pará)
  • Castanhal (Pará)
  • Conceição do Araguaia (Pará)
  • Curuca (Pará)
  • Igarapé-Açu (Pará)
  • Igarapé-Mirim (Pará)
  • Marapanim (Pará)
  • Medicilândia (Pará)
  • Mocajuba (Pará)
  • Nova Timboteua (Pará)
  • Ourem (Pará)
  • Salinópolis (Pará)
  • Santa Isabel do Pará (Pará)
  • Santarém (Pará)
  • São Francisco do Pará (Pará)
  • Soure (Pará)
  • Tracuateua (Pará)
  • Tucuruí (Pará)
  • Uruará (Pará)
  • Vigia (Pará)
  • Água Belas (Pernambuco)
  • Alagoinha (Pernambuco)
  • Araripina (Pernambuco)
  • Belém de São Francisco (Pernambuco)
  • Belo Jardim (Pernambuco)
  • Bezerros (Pernambuco)
  • Bonito (Pernambuco)
  • Brejão (Pernambuco)
  • Cabrobó (Pernambuco)
  • Camaragibe (Pernambuco)
  • Canhotinho (Pernambuco)
  • Correntes (Pernambuco)
  • Escada (Pernambuco)
  • Flores (Pernambuco)
  • Glória do Goitá (Pernambuco)
  • Igarassu (Pernambuco)
  • Itaíba (Pernambuco)
  • Itamaracá (Pernambuco)
  • Itambé (Pernambuco)
  • Itapetim (Pernambuco)
  • Itapissuma (Pernambuco)
  • João Alfredo (Pernambuco)
  • Jurema (Pernambuco)
  • Lagoa dos Gatos (Pernambuco)
  • Machados (Pernambuco)
  • Moreno (Pernambuco)
  • Nazaré da Mata (Pernambuco)
  • Orobó (Pernambuco)
  • Palmares (Pernambuco)
  • Palmeirina (Pernambuco)
  • Passira (Pernambuco)
  • Pedra (Pernambuco)
  • Pesqueira (Pernambuco)
  • Quipapá (Pernambuco)
  • Recife (Pernambuco)
  • Riacho das Almas (Pernambuco)
  • Santa Maria da Boa Vista (Pernambuco)
  • São Vicente Ferrer (Pernambuco)
  • Serrita (Pernambuco)
  • Sertânia (Pernambuco)
  • Sirinhaém (Pernambuco)
  • Taquaritinga do Norte (Pernambuco)
  • Timbaúba (Pernambuco)
  • Toritama (Pernambuco)
  • Vertentes (Pernambuco)
  • Abatiá (Paraná)
  • Agudos do Sul (Paraná)
  • Almirante Tamandaré (Paraná)
  • Altônia (Paraná)
  • Arapuá (Paraná)
  • Atalaia (Paraná)
  • Bandeirantes (Paraná)
  • Bom Sucesso do Sul (Paraná)
  • Borrazópolis (Paraná)
  • Cantagalo (Paraná)
  • Carambeí (Paraná)
  • Céu Azul (Paraná)
  • Corbélia (Paraná)
  • Floraí (Paraná)
  • Formosa do Oeste (Paraná)
  • Imbaú (Paraná)
  • Ipiranga (Paraná)
  • Itambaracá (Paraná)
  • Jataizinho (Paraná)
  • Jussara (Paraná)
  • Kaloré (Paraná)
  • Mamborê (Paraná)
  • Mangueirinha (Paraná)
  • Marilena (Paraná)
  • Mauá da Serra (Paraná)
  • Missal (Paraná)
  • Nova América da Colina (Paraná)
  • Nova Olímpia (Paraná)
  • Nova Tebas (Paraná)
  • Palmeira (Paraná)
  • Palmital (Paraná)
  • Paula Freitas (Paraná)
  • Pinhalão (Paraná)
  • Porecatu (Paraná)
  • Porto Barreiro (Paraná)
  • Porto Vitória (Paraná)
  • Quatiguá (Paraná)
  • Quitandinha (Paraná)
  • Rebouças (Paraná)
  • Reserva do Iguaçu (Paraná)
  • Rio Azul (Paraná)
  • Rio Bom (Paraná)
  • Rio Branco do Ivaí (Paraná)
  • Rondon (Paraná)
  • Santa Amélia (Paraná)
  • Santa Fé (Paraná)
  • Santa Maria do Oeste (Paraná)
  • Santa Mariana (Paraná)
  • São João (Paraná)
  • São João do Triunfo (Paraná)
  • São Jorge do Patrocínio (Paraná)
  • São Manoel do Paraná (Paraná)
  • Sengés (Paraná)
  • Sulina (Paraná)
  • Tamboara (Paraná)
  • Teixeira Soares (Paraná)
  • Terra Roxa (Paraná)
  • Tomazina (Paraná)
  • Uniflor (Paraná)
  • Alexandria (Rio Grande do Norte)
  • Apodi (Rio Grande do Norte)
  • Areia Branca (Rio Grande do Norte)
  • Canguaretama (Rio Grande do Norte)
  • Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte)
  • Currais Novo (Rio Grande do Norte)
  • Guamaré (Rio Grande do Norte)
  • Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte)
  • João Câmara (Rio Grande do Norte)
  • Lagoa Nova (Rio Grande do Norte)
  • Lajes (Rio Grande do Norte)
  • Macaíba (Rio Grande do Norte)
  • Macau (Rio Grande do Norte)
  • Nova Cruz (Rio Grande do Norte)
  • Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte)
  • Santo Antônio (Rio Grande do Norte)
  • São Tomé (Rio Grande do Norte)
  • Upanema (Rio Grande do Norte)
  • Boa Vista (Roraima)
  • Cantá (Roraima)
  • Água Santa (Rio Grande do Sul)
  • Ajuricaba (Rio Grande do Sul)
  • Alecrim (Rio Grande do Sul)
  • Alegrete (Rio Grande do Sul)
  • Alto Alegre (Rio Grande do Sul)
  • Arroio Grande (Rio Grande do Sul)
  • Barra do Rio Azul (Rio Grande do Sul)
  • Barros Cassal (Rio Grande do Sul)
  • Boqueirão do Leão (Rio Grande do Sul)
  • Braga (Rio Grande do Sul)
  • Cacequi (Rio Grande do Sul)
  • Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Cambará do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Campinas das Missões (Rio Grande do Sul)
  • Candiota (Rio Grande do Sul)
  • Canguçu (Rio Grande do Sul)
  • Capela de Santana (Rio Grande do Sul)
  • Caseiros (Rio Grande do Sul)
  • Ciríaco (Rio Grande do Sul)
  • Cristal do Sul (Rio Grande do Sul)
  • David Canabarro (Rio Grande do Sul)
  • Derrubadas (Rio Grande do Sul)
  • Dois Lajeados (Rio Grande do Sul)
  • Doutor Maurício Cardoso (Rio Grande do Sul)
  • Espumoso (Rio Grande do Sul)
  • Fagundes Varela (Rio Grande do Sul)
  • Garruchos (Rio Grande do Sul)
  • Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul)
  • Gramado Xavier (Rio Grande do Sul)
  • Ibiraiaras (Rio Grande do Sul)
  • Ipê (Rio Grande do Sul)
  • Jaguari (Rio Grande do Sul)
  • Jaquirana (Rio Grande do Sul)
  • Liberato Salzano (Rio Grande do Sul)
  • Machadinho (Rio Grande do Sul)
  • Maximiliano de Almeida (Rio Grande do Sul)
  • Morro Reuter (Rio Grande do Sul)
  • Nova Bassano (Rio Grande do Sul)
  • Nova Palma (Rio Grande do Sul)
  • Osório (Rio Grande do Sul)
  • Paim Filho (Rio Grande do Sul)
  • Palmitinho (Rio Grande do Sul)
  • Passo Fundo (Rio Grande do Sul)
  • Pinhal (Rio Grande do Sul)
  • Pinhal Grande (Rio Grande do Sul)
  • Piratini (Rio Grande do Sul)
  • Quinze de Novembro (Rio Grande do Sul)
  • Salvador das Missões (Rio Grande do Sul)
  • Santiago (Rio Grande do Sul)
  • Santo Antônio das Missões (Rio Grande do Sul)
  • Santo Cristo (Rio Grande do Sul)
  • São Domingos do Sul (Rio Grande do Sul)
  • São Jerônimo (Rio Grande do Sul)
  • São João da Urtiga (Rio Grande do Sul)
  • São José do Norte (Rio Grande do Sul)
  • São Leopoldo (Rio Grande do Sul)
  • Sapucaia do Sol (Rio Grande do Sul)
  • Sério (Rio Grande do Sul)
  • Taquarucu do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Tunas (Rio Grande do Sul)
  • Tupancireta (Rio Grande do Sul)
  • Vacaria (Rio Grande do Sul)
  • Vanini (Rio Grande do Sul)
  • Viamão (Rio Grande do Sul)
  • Vista Alegre (Rio Grande do Sul)
  • Vista Gaúcha (Rio Grande do Sul)
  • Aracaju (Sergipe)
  • Arauá (Sergipe)
  • Areia Branca (Sergipe)
  • Canhoba (Sergipe)
  • Canindé de São Francisco (Sergipe)
  • Indiaroba (Sergipe)
  • Itabaianinha (Sergipe)
  • Japaratuba (Sergipe)
  • Porto da Folha (Sergipe)
  • Riachuelo (Sergipe)
  • Santo Amaro das Brotas (Sergipe)
  • Adamantina (São Paulo)
  • Águas de São Pedro (São Paulo)
  • Altair (São Paulo)
  • Analândia (São Paulo)
  • Bady Bassitt (São Paulo)
  • Balbinos (São Paulo)
  • Bálsamo (São Paulo)
  • Birigui (São Paulo)
  • Bragança Paulista (São Paulo)
  • Brodowski (São Paulo)
  • Buritama (São Paulo)
  • Caconde (São Paulo)
  • Caiabu (São Paulo)
  • Campinas (São Paulo)
  • Capão Bonito (São Paulo)
  • Cedral (São Paulo)
  • Charqueada (São Paulo)
  • Colina (São Paulo)
  • Coronel Macedo (São Paulo)
  • Cruzália (São Paulo)
  • Cruzeiro (São Paulo)
  • Cunha (São Paulo)
  • Diadema (São Paulo)
  • Divinolândia (São Paulo)
  • Dracena (São Paulo)
  • Dumont (São Paulo)
  • Euclides da Cunha Paulista (São Paulo)
  • Floreal (São Paulo)
  • França (São Paulo)
  • Franco da Rocha (São Paulo)
  • Gastão Vidigal (São Paulo)
  • General Salgado (São Paulo)
  • Guararapes (São Paulo)
  • Guarulhos (São Paulo)
  • Ilha Comprida (São Paulo)
  • Inubia Paulista (São Paulo)
  • Ipeúna (São Paulo)
  • Itaberá (São Paulo)
  • Itanhaém (São Paulo)
  • Itapura (São Paulo)
  • Itararé (São Paulo)
  • Itirapina (São Paulo)
  • Jacareí (São Paulo)
  • Jacupiranga (São Paulo)
  • Jandira (São Paulo)
  • Lagoinha (São Paulo)
  • Lavínia (São Paulo)
  • Lucélia (São Paulo)
  • Lupércio (São Paulo)
  • Lutécia (São Paulo)
  • Macaubal (São Paulo)
  • Magda (São Paulo)
  • Mariápolis (São Paulo)
  • Marília (São Paulo)
  • Mauá (São Paulo)
  • Mendonça (São Paulo)
  • Mogi-Guaçu (São Paulo)
  • Monções (São Paulo)
  • Morungaba (São Paulo)
  • Narandiba (São Paulo)
  • Nipoã (São Paulo)
  • Nova Aliança (São Paulo)
  • Nova Luzitânia (São Paulo)
  • Ocauçu (São Paulo)
  • Ouro Verde (São Paulo)
  • Palmares Paulista (São Paulo)
  • Parapuã (São Paulo)
  • Pedrinhas Paulista (São Paulo)
  • Pereiras (São Paulo)
  • Piracicaba (São Paulo)
  • Pirassununga (São Paulo)
  • Poloni (São Paulo)
  • Pongaí (São Paulo)
  • Presidente Bernardes (São Paulo)
  • Presidente Prudente (São Paulo)
  • Rancharia (São Paulo)
  • Redenção da Serra (São Paulo)
  • Regente Feijó (São Paulo)
  • Restinga (São Paulo)
  • Rubiácea (São Paulo)
  • Sabino (São Paulo)
  • Santa Cruz da Conceição (São Paulo)
  • Santo Anastácio (São Paulo)
  • Santo Antônio de Posse (São Paulo)
  • São José do Rio Preto (São Paulo)
  • São Luís do Paraitinga (São Paulo)
  • São Pedro do Turvo (São Paulo)
  • Sarutaiá (São Paulo)
  • Serra Azul (São Paulo)
  • Silveiras (São Paulo)
  • Taciba (São Paulo)
  • Tanabi (São Paulo)
  • Tarabai (São Paulo)
  • Tatuí (São Paulo)
  • Terra Roxa (São Paulo)
  • Torrinha (São Paulo)
  • Turiúba (São Paulo)
  • Urânia (São Paulo)
  • Vargem (São Paulo)
  • Votorantim (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

