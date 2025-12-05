Lua hoje (05/12): em que fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025; e confira calendário do mês / Crédito: Batard Patrick/ABACA/Shutterstock

A semana segue com a energia da Lua Cheia nesta sexta-feira, 5 de dezembro. Descubra o que essa fase simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 11 de dezembro, quando terá início a Lua Minguante, às 17h51min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 5 de dezembro de 2025, marca o segundo dia de Lua Cheia do ciclo, que termina em 11/12/2025, quando a Lua Minguante surge no céu. Nessa fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado totalmente. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Minguante: 11/12/2025 às 17h51min

Lua Nova: 19/12/2025 às 22h43min

Lua Crescente: 27/12/2025 às 16h09 Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: