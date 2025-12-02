Lua hoje (02/12): qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Aron Visuals

A Lua Crescente toma conta do céu nesta terça-feira, 2 de dezembro. Entenda o que essa fase simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 4 de dezembro, quando terá início a Lua Cheia, às 20h14min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Leia mais Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro Sobre o assunto Passagem de cometa encerra 2025; veja calendário astronômico de dezembro Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 2 de dezembro de 2025, marca o quinto dia de Lua Crescente do ciclo, que termina em 04/12/2025, quando a Lua Cheia surge no céu. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:

Lua Cheia: 04/12/2025 às 20h14min

Lua Minguante: 11/12/2025: às 17h51min

Lua Nova: 19/12/2025 às 22h43min

Lua Crescente: 11/12/2025 às 17h51min Leia mais Cometa 3i Atlas: confira as últimas notícias divulgadas pela Nasa Sobre o assunto Cometa 3i Atlas: confira as últimas notícias divulgadas pela Nasa Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.

a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial. Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.

uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões. Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.

a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos. Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos. Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.