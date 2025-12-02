Bairros de Fortaleza: Barra do Ceará e o marco zero da Capital

Ponte José Martins Rodrigues, que liga Fortaleza à Caucaia, é cartão postal da Barra do Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

A Barra do Ceará, mais que um bairro de Fortaleza, poderia ser percebida como uma “cidade à parte” por seus aspectos históricos e culturais. Entre os cenários criados pelo pôr-do-sol da ponte, pela movimentação artística na sede de um dos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) e no museu do Alberto, a região tem sua forma própria de apresentar-se em Fortaleza.

Hoje, ele abriga a sede da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, no centro da cidade. Entretanto, historiadores como Adauto Leitão defendem que foi na Barra que se iniciou a ocupação do território, ou seja, onde começou Fortaleza, ao redor do forte de São Tiago, por volta de 1604. Essa ocupação teve motivações geopolíticas estratégicas contra as invasões holandesas e francesas no Brasil, entretanto tornou-se inviável após algumas décadas. Em 1637, o nordeste foi tomado pela Companhia das Índias Ocidentais visando a exploração de recursos no litoral.

Mas o território já possuía ocupações antes desses eventos: comunidades indígenas que habitavam e migravam no litoral, como afirma Alexandre Queiroz Pereira, professor adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. “A ocupação daquela área, toda às margens do que hoje chamamos de Rio Ceará, já era uma área de travessia das comunidades indígenas que habitavam e migravam no litoral, realizando atividades no litoral de Fortaleza, mas que não se fixaram exatamente. Havia um deslocamento comum nas comunidades indígenas”, comenta. Comunidades de pescadores da Barra No século XIX, constituíram-se as colônias de pescadores, grupos que marcam a identidade da Barra até os dias atuais. Os aspectos geográficos da região foram propícios, explica Alexandre, entre o final do século XIX e o início do século XX.