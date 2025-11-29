Lua hoje (29/11): qual fase lunar estamos? Veja calendário

Lua hoje (29/11): qual é a fase lunar deste sábado? Veja calendárioCalendário lunar de hoje, dia 29 de novembro de 2025 (29/11/25): saiba em qual fase está a Lua, até quando vai esse ciclo e datas dos próximos
Neste sábado, 29 de novembro, é a Lua Crescente que domina o céu. Veja o que essa fase simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra.
Esta etapa lunar termina no dia 4 de dezembro, quando terá início a Lua Cheia, às 20h14min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua
Hoje, 29 de novembro de 2025, marca o segundo dia de Lua Crescente do mês, cujo ciclo termina em 04/12/2025, quando a Lua Cheia surge no céu.
Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração.
Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.
O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:
- Lua Cheia: 04/12/2025 às 20h14min
- Lua Minguante: 11/12/2025: às 17h51min
- Lua Nova: 19/12/2025 às 22h43min
- Lua Crescente: 11/12/2025 às 17h51min
Como funcionam as fases da Lua?
As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas:
- Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.
- Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.
- Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.
- Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos.
Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.
Por que a Lua interfere nas marés?
A força gravitacional da Lua exerce influência direta sobre os oceanos, provocando o movimento das marés. Isso se torna mais evidente durante as fases Cheia e Nova, quando Sol, Terra e Lua se alinham.
Além dos fenômenos físicos, o astro sempre despertou o imaginário coletivo. A Lua guia calendários agrícolas, rituais religiosos e tradições populares.
Em muitas culturas, cortar o cabelo na Lua Crescente promete crescimento; iniciar projetos na Lua Nova traz sorte; e descansar na Lua Minguante ajuda a renovar as forças.