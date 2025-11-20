Lua hoje (20/11):em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja em qual fase da lua estamos nesta quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025; e confira o calendário lunar completo do mês / Crédito: Pexels / Joshimer Biñas

A Lua Nova brilha no céu desta quinta-feira, 20 de novembro, a partir das 3h47min. Entenda o significado dessa fase, a próxima data no calendário lunar e as influências da Lua em nosso planeta. Esta etapa lunar termina no dia 28 de novembro, quando terá início a Lua Crescente, às 3h58min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Crescente: 28/11/2025 às 3h58min

Lua Cheia: 04/12/2025 às 20h14min

Lua Minguante: 11/12/2025: às 17h51min

