OnlyFans: quanto é possível faturar com app de conteúdo adulto

Em escala mundial, a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans tem sido uma grande fonte de renda para os criadores de mídia explícita. Financiamento mensal e gorjetas são o que recebem em troca de fotos, textos e vídeos compartilhados sobre a sua vida íntima.

No site, não há censura para conteúdos explícitos. Por isso, a circulação de imagens com nudez e pornografia são maiores pela popularização do seu envio e comercialização.

OnlyFans: como funciona a monetização da plataforma O site tem se tornado cada vez mais popular desde a pandemia da covid-19, que, na época, surgiu como uma forma mais rápida e acessível para ganhar dinheiro. No caso da monetização, ao entrar em um perfil, o usuário que procura assinar o conteúdo de um criador se depara com duas opções que vão de US$ 4,99 a US$ 49,99. Convertendo, seria de R$ 27 a R$ 267. Sendo feito em dólar, o valor do pagamento é convertido para a moeda brasileira na fatura final do cartão cadastrado pelo assinante. Do total, 80% vai para o criador e 20% é destinado para a empresa, cobrindo justos operacionais.

A mensalidade é direcionada para cada produtor selecionado, assim, quem consome os conteúdos recebe conforme a frequência de publicação, que difere entre cada um. A plataforma também permite compras avulsas de conteúdos específicos. Sobre o quanto é faturado pelos criadores de conteúdo, não há um valor certo, porque varia entre cada um. No entanto, calcula-se, pelo o que é dito, que a média é entre R$ 20 a 50 mil mensais. Muitos deles não divulgam estes valores em público por questão de segurança, mas, em alguns casos, é possível fazer uma estimativa pela quantidade de assinaturas.

No caso da criadora brasileira mais popular da plataforma, a funkeira Mc Mirella, é estipulado um faturamento de mais de milhões anuais, por exemplo.

OnlyFans: saiba como surgiu a plataforma Criada em 2016 pelo britânico Timothy Stokely, o OnlyFans, inicialmente, tinha como proposta a divulgação de trabalhos de artistas da área ou não, como músicas e videoclipes, exclusivos para assinantes. Ganhou sucesso com a pandemia, em 2020, como a plataforma de criadores de conteúdo pornô por assinatura.