Abelha com chifres descoberta na Austrália é nomeada ‘Lúcifer’

Pequenos chifres semelhantes aos de um diabo inspiraram o nome da nova espécie nativa de abelha, Lucifer / Crédito: Dr Kit Prendergast via BBC News

Com chifres presentes na abelha fêmea, pesquisadores encontraram a espécie Megachile Lucifer enquanto observavam uma rara flor silvestre que cresce apenas na cordilheira de Bremer, na Austrália Ocidental. Esses chifres podem ser usados pelas abelhas como mecanismo de defesa, para coletar pólen ou néctar, ou para coletar materiais como resina para criação de ninhos.

Kit Prendergast, cientista da universidade responsável pelo estudo, anunciou na última terça-feira, 11, em uma publicação da Universidade de Curtin, em Perth, a descoberta da abelha. A inspiração da escolha do nome ‘Lúcifer’ Kit conta à universidade que, quando descobriu a espécie em 2019, inspirou-se para usar o nome Lúcifer porque estava assistindo à série da Netflix de mesmo nome enquanto escrevia a descrição da espécie.

Ela acrescentou que este é o primeiro novo membro desse grupo de abelhas em 20 anos. Segundo a pesquisadora, Lúcifer - que significa "portador da luz" em latim - também é uma referência a lançar luz sobre a necessidade de uma melhor conservação das espécies de abelhas nativas e de uma maior compreensão de como as plantas ameaçadas de extinção são polinizadas.