Hoje, 12 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 12 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, a Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 12 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025 (12/11/2025), 11 cidades possuem folgas na data. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.