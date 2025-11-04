Tráfico, milícia e criptomoedas: pontos que vão ser investigados pela CPI do Crime Organizado

O relator da CPI do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou o plano de trabalho que fará na comissão nesta terça-feira, 4, com nove tópicos temáticos. O colegiado investigará, entre outras coisas, o tráfico, a milícia, o uso de fintechs, bancas de advocacia e criptomoedas para a lavagem de dinheiro e a necessidade de integração entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas. O plano foi apresentado e aprovado logo após a votação que definiu Vieira como relator e Fabiano Contarato (PT-ES) como presidente da CPI. O relator também quer apurar a infiltração do crime organizado em diversos níveis, inclusive o político. "Merecerá atenção especial o acelerado ingresso da criminalidade organizada nos mercados aparentemente lícitos. Esse fenômeno, conhecido como 'novos ilegalismos', torna o combate à criminalidade algo muito mais complexo, considerando que a penetração do crime em setores econômicos lícitos envolve diversos atores, como contadores e advogados, bem como a criação de empresas de fachada para efetivar a lavagem de dinheiro", afirmou Vieira.

Ainda nesta terça-feira, a CPI aprovou seis requerimentos já apresentados pelo relator. Vieira aprovou requerimento que pede ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-B), a urgência (aceleração) da tramitação de dois projetos de lei na Casa: um trata sobre o endurecimento das sanções aplicadas a adolescentes infratores e o outro é o chamado "Pacote Anticrimes Violentos". A CPI pediu informações ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Defesa relatórios de inteligência produzidos pela Polícia Federal e demais órgãos que mapeiem a estrutura de facções criminosas no Brasil, dados estatísticos de apreensões de drogas e armas de fogo, operações policiais, dados sobre o número de presos faccionados, dados sobre o controle de armas e cópias de acordos internacionais firmados. Além disso, a CPI já aprovou o convite de autoridades, jornalistas e especialistas para realizar audiências públicas. São estes: Governadores e secretários

. Clécio Luís, governador do Amapá; . Cézar Vieira, secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá; . Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia;

. Marcelo Werner Derschum Filho, secretário de Segurança Pública da Bahia; . Raquel Lyra, governadora de Pernambuco; . Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social de Pernambuco;

. Elmano de Freitas, governador do Ceará; . Antonio Roberto Cesário de Sá, secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará; . Paulo Dantas, governador de Alagoas;