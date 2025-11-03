Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lua hoje (03/11): qual fase lunar estamos? Veja calendário

Lua hoje (03/11): qual é a fase lunar desta segunda? Veja calendário

Calendário lunar de hoje, dia 3 de novembro de 2025 (03/11/25): saiba em qual fase está a Lua, até quando vai esse ciclo e datas dos próximos
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
A semana inicia com a Lua Crescente brilhando no céu nesta segunda-feira, 3 de novembro. Veja o que esta fase simboliza, quando virá a próxima e como os ciclos lunares impactam a Terra.

Esta etapa lunar termina no dia 5 de novembro, quando terá início a Lua Cheia, às 10h19min, de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua

Hoje, 3 de novembro de 2025, marca o sexto dia de Lua Crescente do mês, cujo ciclo termina em 05/11/2025, quando a Lua Cheia surge no céu. 

Na segunda fase do ciclo lunar, uma faixa de luz começa a surgir no lado esquerdo da Lua, formando um “C”, aumentando a cada dia de tamanho. A Lua Crescente é o momento para ação, crescimento e decisões.

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:

  • Lua Cheia: 05/11 2025 às 10h19min
  • Lua Minguante: 12/11/2025 às 2h28min
  • Lua Nova: 20/11/2025 às 3h47min
  • Lua Crescente: 28/11/2025 às 3h58min

Como funcionam as fases da Lua?

As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas:

  • Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.
  • Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.
  • Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.
  • Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos.

Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.

Por que a Lua interfere nas marés?

A força gravitacional da Lua exerce influência direta sobre os oceanos, provocando o movimento das marés. Isso se torna mais evidente durante as fases Cheia e Nova, quando Sol, Terra e Lua se alinham.

Além dos fenômenos físicos, o astro sempre despertou o imaginário coletivo. A Lua guia calendários agrícolas, rituais religiosos e tradições populares.

Em muitas culturas, cortar o cabelo na Lua Crescente promete crescimento; iniciar projetos na Lua Nova traz sorte; e descansar na Lua Minguante ajuda a renovar as forças.

