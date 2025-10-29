Lua hoje (29/10): qual é a fase lunar desta quarta? Veja calendário

Veja em qual fase da lua estamos nesta quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025; e confira o calendário completo de mês / Crédito: Pexels / Werner Redlich

Uma nova fase lunar começa nesta quarta-feira, 29 de outubro. A partir das 13h20min, o céu recebe a Lua Crescente. Veja o que esta fase simboliza, quando virá a próxima e como os ciclos lunares impactam a Terra. Esta etapa lunar termina no dia 5 de novembro, quando terá início a Lua Cheia, às 10h19min, de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 29 de outubro de 2025, marca o primeiro dia de Lua Crescente do mês, cujo ciclo termina em 05/11/2025, quando a Lua Cheia surge no céu. Na segunda fase do ciclo lunar, uma faixa de luz começa a surgir no lado esquerdo da Lua, formando um “C”, aumentando a cada dia de tamanho. A Lua Crescente é o momento para ação, crescimento e decisões. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Cheia: 05/11 2025 às 10h19min

Lua Minguante: 12/11/2025 às 2h28min

Lua Nova: 20/11/2025 às 3h47min

As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: