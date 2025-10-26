Lua hoje (26/10): qual é a fase lunar deste domingo? Veja calendário

Veja em qual fase da lua estamos neste domingo, dia 26 de outubro de 2025; e confira calendário completo do mês / Crédito: Pexels / Federico Orihuela

A Lua encontra-se em fase Nova, neste domingo, 26 de outubro. Descubra o que esta fase representa, quando surgirá a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Esta etapa lunar termina no dia 29 de outubro, quando terá início a Lua Crescente, às 13h20min, de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 26 de outubro de 2025, marca o sexto dia de Lua Nova do mês, cujo ciclo termina em 29/10/2025, quando a Lua Crescente surge no céu. O satélite natural se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível aos olhos. Esta fase é símbolo de novos recomeços e ideal para organizar planos. Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Crescente: 29/10 às 13h20min

Lua Cheia: 05/11 2025 às 10h19min

Lua Minguante: 12/11/2025 às 2h28min

Lua Nova: 20/11/2025 às 3h47min Leia mais Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Sobre o assunto Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: