Uber lança novo serviço para transporte de grandes volumes. Saiba regras

Plataforma amplia o Uber Envios com caminhonetes, vans e pequenos caminhões; modalidade é voltada a objetos grandes e tem regras específicas de uso
A Uber anunciou uma nova opção dentro do aplicativo: o Uber Envios Utilitário, serviço voltado para o transporte de itens grandes e pesados.

A novidade utiliza caminhonetes, vans e pequenos caminhões para entregas em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

A modalidade chega como alternativa para quem precisa enviar móveis, eletrodomésticos ou caixas volumosas, mas não quer depender de fretes tradicionais. Segundo a empresa, a nova categoria amplia o alcance do Uber Envios, antes restrito a carros de passeio.

Novo serviço Uber: entrega de grandes itens e restrições de peso

De acordo com a Uber, o serviço foi criado exclusivamente para o transporte de cargas, e não pode ser usado para o deslocamento de pessoas ou animais.

Os objetos transportados devem respeitar o limite de 1,8 x 1,3 x 1,1 metros e peso máximo de 500 quilos por viagem.

Além disso, nenhum item individual pode ultrapassar 60 quilos, e os veículos cadastrados na categoria não podem exceder o Peso Bruto Total (PBT) de 3.500 kg.

Entre os modelos aceitos estão:

  • Fiat Fiorino
  • Renault Kangoo
  • Fiat Strada
  • Volkswagen Saveiro

Além de vans como:

  • Fiat Ducato
  • Ford Transit
  • Renault Master

Na categoria de caminhões leves, estão:

  • Jac V260
  • Iveco Daily
  • Kia Bongo

Novo serviço Uber: responsabilidades do remetente e do motorista

Na nova modalidade, a Uber destaca que o carregamento e o descarregamento dos itens são de total responsabilidade do remetente e do destinatário. A empresa recomenda que o usuário garanta um local adequado para estacionamento durante a entrega.

O motorista, por sua vez, deve aguardar ao menos 10 minutos no local e tentar contato com o destinatário pelo menos três vezes, seja por mensagem ou ligação através do aplicativo.

Caso o remetente não compareça, a Uber orienta que o condutor espere até 15 minutos e repita as tentativas de contato. Após esse tempo, o motorista receberá uma taxa pela espera, conforme previsto nas diretrizes da empresa.

A chegada do Uber Envios Utilitário aposta na crescente demanda por entregas rápidas e flexíveis, especialmente em regiões metropolitanas com alto fluxo comercial.

Segundo a Uber, a categoria tem foco em usuários que precisam transportar itens grandes com praticidade, mas sem os custos de empresas tradicionais de carreto.

