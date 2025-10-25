Uber lança novo serviço para transporte de grandes volumes. Saiba regras

Motorista do Uber Envios Utilitário realiza entrega de grande. Nova categoria da plataforma permite o uso de vans e caminhonetes. / Crédito: Reprodução/Freepik

A Uber anunciou uma nova opção dentro do aplicativo: o Uber Envios Utilitário, serviço voltado para o transporte de itens grandes e pesados. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A novidade utiliza caminhonetes, vans e pequenos caminhões para entregas em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

Além disso, nenhum item individual pode ultrapassar 60 quilos, e os veículos cadastrados na categoria não podem exceder o Peso Bruto Total (PBT) de 3.500 kg. Entre os modelos aceitos estão: Fiat Fiorino

Renault Kangoo

Fiat Strada

Volkswagen Saveiro Além de vans como: