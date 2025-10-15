iFood e Uber oferecem até R$ 500 a entregadores; veja regras

Pagamento extra ocorre em meio ao crescimento da concorrência no mercado de delivey / Crédito: Samuel Setubal

O iFood e a Uber anunciaram nesta quarta-feira, 15, um programa conjunto que pagará um bônus de até R$ 500 a entregadores e motociclistas cadastrados nas duas plataformas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os profissionais terão acesso a desafios, que incluem alcançar um determinado número de viagens na Uber e de entregas no iFood. Caso cumpram todas as metas, eles recebem bônus extras, que não são oferecidos separadamente pelas empresas.

A intenção é otimizar o horário de pico de cada plataforma: viagens para transporte de passageiros ou para envio de encomendas têm maior demanda nos horários comerciais, enquanto os pedidos de delivery se intensificam no almoço e no jantar, de acordo com as companhias. Veja os locais onde vai funcionar o programa Para participar, é preciso estar inscrito nas categorias Moto, Flash e Entregas. A iniciativa terá duração de quatro semanas e começou a ser testada em Ribeirão Preto, interior paulista, no início deste mês. Agora, a ação será levada para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Piracicaba e Sorocaba, ambas no interior paulista. A parceria entre as duas empresas foi anunciada em maio deste ano. O objetivo é que, até o fim de 2025, os consumidores possam fazer pedidos e solicitar viagens em um único aplicativo. A medida também ampliará o alcance de lojistas e restaurantes, que terão acesso a uma base maior de usuários.