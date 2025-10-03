Cearense faz decoberta geológica nos minerais de Quixeramobim

Minerais de Quixeramobim apresentaram propriedade ópticas nunca vistas na ciência / Crédito: Divlugação/Isaac Gomes

O doutor em Geologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Isaac Gomes de Oliveira, descobriu em sua pesquisa que minerais coletados em Quixeramobim, quando atravessados pela luz, apresentam características visuais inéditas. A inovação apresentada na pesquisa está relacionada com as figuras de interferência - padrões formados pela superposição de ondas, neste caso, a luz. Até então, a ciência considera a existência de 10 figuras de interferência, mas a figura encontrada por Isaac se diferencia delas.

O estudo contou com a colaboração de Lucilene dos Santos, do Departamento de Geologia, Carlos William Paschoal, do Departamento de Física, ambos da UFC, a doutora Laryssa Carneiro, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e do professor Lee Groat, da University of British Columbia (UBC), no Canadá. Entenda sobre a descoberta e sua importância para a mineralogia Ciência que estuda os minerais - propriedades físicas, origem e locais de ocorrência.

e gemologia Ciência que estuda as gemas, ou seja, as pedras preciosas e semipreciosas.

Isaac começou a estudar esses cristais ainda na graduação, quando ele criou um aparelho exclusivo para as análises.

Assim, ele foi se especializando na área dessas pedras preciosas até sua pesquisa de doutorado, que teve como foco as grossulárias da região de Quixeramobim, a 203 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Esses minerais são formados por cálcio e alumínio que se apresentam em forma de cubo. Sobre a importância da utilização desses materiais, Isaac explica que elas “fornecem informações fundamentais sobre o sistema cristalino, o comportamento óptico e a propagação da luz nos minerais”. "“Estamos falando de uma característica única, observada até agora em um único tipo de mineral e em uma região muito específica do mundo”." Isaac Gomes de Oliveira (Doutor em Geologia)