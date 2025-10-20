Lua hoje (20/10): qual é a fase lunar desta segunda? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta segunda, dia 20 de outubro de 2025; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Katie Burandt

A semana inicia com a Lua Minguante chegando ao céu nesta segunda-feira, 20 de outubro. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Esta etapa lunar termina no dia 21 de outubro, quando terá início a Lua Nova, às 09h25min, de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 20 de outubro de 2025, marca o oitavo dia de Lua Minguante do mês, cujo ciclo termina em 21/10/2025, quando a Lua Nova surge no céu. A Lua está na fase final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Em algumas culturas, acredita-se que o comportamento humano espelha as fases da lua, de forma que a fase minguante é um convite à introspecção e preparação para o futuro. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Nova: 21/10 às 9h25min

Lua Crescente: 29/10 às 13h20min

Lua Cheia: 05/11 2025 às 10h19min

Lua Minguante: 12/11/2025 às 2h28min Leia mais Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Sobre o assunto Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: