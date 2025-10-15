Dia do Professor: mensagens para enviar neste 15 de outubro

Data celebra educadores de todo o Brasil; confira frases curtas e inspiradoras para enviar no Dia do Professor e compartilhar nas redes sociais

Embora não seja feriado nacional , a data é considerada feriado escolar, conforme o Decreto Federal n.º 52.682, de 14 de outubro de 1963.

Comemorado em 15 de outubro, o Dia do Professor é uma homenagem aos profissionais que dedicam a vida a ensinar, inspirar e transformar gerações.

Em escolas de todo o País, as aulas costumam ser suspensas para que alunos e docentes celebrem o papel essencial da educação. Em outros setores, o expediente segue normalmente, já que o dia não é ponto facultativo.



Origem do Dia do Professor

A origem da data remonta à Lei de 15 de outubro de 1827, sancionada por Dom Pedro I, que determinava a criação de escolas de ensino primário — conhecidas na época como “Escolas de Primeiras Letras” — em todas as cidades do Império.

A comemoração oficial, no entanto, surgiu mais de um século depois. Em 1947, o educador Salomão Becker, em São Paulo, liderou a Comissão Pró-Oficialização do Dia do Professor, que transformou o projeto na Lei Estadual n.º 174.