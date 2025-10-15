Hoje, 15 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 15 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: AURÉLIO ALVES

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 15 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta quarta-feira, 15 de outubro de 2025 (15/10/2025), 21 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há dois feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 15 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Tarauacá (Acre)



Humaitá (Amazonas)



Tefé (Amazonas)



Oiapoque (Amapá)



Tremedal (Bahia)



Caucaia (Ceará)



Santana do Acaraú (Ceará)



Santa Teresa (Espírito Santo)



Governador Nunes Freire (Maranhão)



Imperatriz (Maranhão)



Timon (Maranhão)



Vargem Grande (Maranhão)



Alfenas (Minas Gerais)



Boa Esperança (Minas Gerais)



São José do Xingu (Mato Grosso)



Rio das Flores (Rio de Janeiro)



Teresópolis (Rio de Janeiro)



Currais Novos (Rio Grande do Norte)



Ilha Solteira (São Paulo)



Babaçulândia (Tocantins)



Goiatins (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.