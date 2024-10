Dia do Professor: 15 de outubro é feriado? Entenda

Em outros setores, o expediente seguirá o horário normal . Entenda sobre o feriado do Dia do Professor.

Em 2024, o Dia do Professor cai em uma terça-feira e as escolas de Fortaleza decidiram adiantar o feriado para a segunda, 14, criando um feriado prolongado .

Dia do Professor: origem da data



A origem do Dia do Professor no Brasil remonta aos tempos do Império, em 15 de outubro de 1827, quando o imperador D. Pedro I estabeleceu o decreto que criou diretrizes importantes para o Ensino Elementar no Brasil, como a criação de escolas de primeiras letras em todo o país e a regulamentação do salário dos docentes.

Em 14 de outubro de 1963, a data ficou registrada em lei com o decreto nº 52.682, que oficializou a data como feriado escolar.