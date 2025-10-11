Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quantas vezes por dia devo passear com cachorro? Tire as dúvidas

Veterinária explica a importância dos passeios diários e dá orientações sobre tempo, frequência e cuidados durante as caminhadas com os pets
Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Saber quantas vezes por dia o cachorro deve passear é uma dúvida comum entre tutores. A resposta varia conforme o porte, a idade e o nível de energia do animal, mas uma regra geral ajuda: os cães precisam sair de casa pelo menos duas vezes ao dia.

Segundo a veterinária Victoria Castelo Branco, os passeios não são apenas momentos de lazer, mas também fundamentais para a saúde física e mental dos pets.

A importância dos passeios diários

De acordo com Victoria, o passeio é essencial mesmo para os cães que vivem em casas com quintal. “Correr no quintal não substitui o passeio. Sair de casa estimula o olfato, promove a socialização e ajuda a aliviar o estresse”, explica a veterinária.

Os momentos fora de casa proporcionam novas experiências e evitam problemas comportamentais, como ansiedade e agressividade. Além disso, caminhar com frequência ajuda a manter o peso ideal e fortalecer os músculos e articulações do animal.

Frequência e duração variam conforme o porte do cão

A quantidade ideal de passeios depende de fatores como o porte, a idade e o nível de energia do cão. “Cada animal tem um ritmo diferente. Um cachorro jovem e ativo precisa de mais saídas que um idoso, por exemplo”, detalha Victoria Castelo Branco.

Confira as orientações gerais da especialista:

  • Cães pequenos: 1 a 2 passeios curtos por dia, de 15 a 30 minutos cada.
  • Cães médios: cerca de 2 passeios de 30 a 45 minutos.
  • Cães grandes ou muito ativos: de 2 a 3 passeios por dia, com duração de 45 minutos a 1 hora cada.

“Raças mais energéticas, como border collie e labrador, costumam precisar de caminhadas mais longas e atividades complementares, como brincadeiras ou circuitos de treino”, acrescenta a veterinária.

Cuidados durante o passeio com o pet

Além da frequência, os tutores precisam se atentar a alguns cuidados importantes.

Victoria alerta para os horários ideais: “Evite sair entre 10h e 16h, quando o sol está mais forte. O calor pode causar queimaduras nas patinhas e até desidratação”.

Outros cuidados recomendados incluem levar água fresca, coleira adequada e sacos higiênicos para recolher as fezes.

“Esses detalhes fazem parte da responsabilidade de quem convive com um animal. O passeio deve ser seguro, higiênico e divertido para os dois — tutor e pet”, reforça.

Passear é mais do que uma obrigação

Além de contribuir para a saúde e o comportamento, os passeios diários fortalecem o vínculo entre o animal e o tutor.

“É um momento de conexão, em que o cão se sente parte da rotina e o tutor participa ativamente do bem-estar do pet”, conclui.

Mais do que uma necessidade física, passear é um ato de cuidado e amor. Uma forma simples de garantir mais qualidade de vida ao pet.

