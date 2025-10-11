Quantas vezes por dia devo passear com cachorro? Tire as dúvidas

O ideal é passear com cães pelo menos duas vezes ao dia, mas a frequência e a duração variam conforme o tamanho, idade raça e energia do animal. / Crédito: Reprodução/Freepik

Saber quantas vezes por dia o cachorro deve passear é uma dúvida comum entre tutores. A resposta varia conforme o porte, a idade e o nível de energia do animal, mas uma regra geral ajuda: os cães precisam sair de casa pelo menos duas vezes ao dia. Segundo a veterinária Victoria Castelo Branco, os passeios não são apenas momentos de lazer, mas também fundamentais para a saúde física e mental dos pets.

Frequência e duração variam conforme o porte do cão A quantidade ideal de passeios depende de fatores como o porte, a idade e o nível de energia do cão. “Cada animal tem um ritmo diferente. Um cachorro jovem e ativo precisa de mais saídas que um idoso, por exemplo”, detalha Victoria Castelo Branco. Confira as orientações gerais da especialista: Cães pequenos: 1 a 2 passeios curtos por dia, de 15 a 30 minutos cada.



1 a 2 passeios curtos por dia, de 15 a 30 minutos cada. Cães médios: cerca de 2 passeios de 30 a 45 minutos.



cerca de 2 passeios de 30 a 45 minutos. Cães grandes ou muito ativos: de 2 a 3 passeios por dia, com duração de 45 minutos a 1 hora cada. “Raças mais energéticas, como border collie e labrador, costumam precisar de caminhadas mais longas e atividades complementares, como brincadeiras ou circuitos de treino”, acrescenta a veterinária.

Cuidados durante o passeio com o pet Além da frequência, os tutores precisam se atentar a alguns cuidados importantes. Victoria alerta para os horários ideais: “Evite sair entre 10h e 16h, quando o sol está mais forte. O calor pode causar queimaduras nas patinhas e até desidratação”. Outros cuidados recomendados incluem levar água fresca, coleira adequada e sacos higiênicos para recolher as fezes.