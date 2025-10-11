Quantas vezes por dia devo passear com cachorro? Tire as dúvidas

Quantas vezes por dia devo passear com meu cachorro? Tire suas dúvidasVeterinária explica a importância dos passeios diários e dá orientações sobre tempo, frequência e cuidados durante as caminhadas com os pets
Saber quantas vezes por dia o cachorro deve passear é uma dúvida comum entre tutores. A resposta varia conforme o porte, a idade e o nível de energia do animal, mas uma regra geral ajuda: os cães precisam sair de casa pelo menos duas vezes ao dia.
Segundo a veterinária Victoria Castelo Branco, os passeios não são apenas momentos de lazer, mas também fundamentais para a saúde física e mental dos pets.
Leia mais
A importância dos passeios diários
De acordo com Victoria, o passeio é essencial mesmo para os cães que vivem em casas com quintal. “Correr no quintal não substitui o passeio. Sair de casa estimula o olfato, promove a socialização e ajuda a aliviar o estresse”, explica a veterinária.
Os momentos fora de casa proporcionam novas experiências e evitam problemas comportamentais, como ansiedade e agressividade. Além disso, caminhar com frequência ajuda a manter o peso ideal e fortalecer os músculos e articulações do animal.
Frequência e duração variam conforme o porte do cão
A quantidade ideal de passeios depende de fatores como o porte, a idade e o nível de energia do cão. “Cada animal tem um ritmo diferente. Um cachorro jovem e ativo precisa de mais saídas que um idoso, por exemplo”, detalha Victoria Castelo Branco.
Confira as orientações gerais da especialista:
- Cães pequenos: 1 a 2 passeios curtos por dia, de 15 a 30 minutos cada.
- Cães médios: cerca de 2 passeios de 30 a 45 minutos.
- Cães grandes ou muito ativos: de 2 a 3 passeios por dia, com duração de 45 minutos a 1 hora cada.
“Raças mais energéticas, como border collie e labrador, costumam precisar de caminhadas mais longas e atividades complementares, como brincadeiras ou circuitos de treino”, acrescenta a veterinária.
Cuidados durante o passeio com o pet
Além da frequência, os tutores precisam se atentar a alguns cuidados importantes.
Victoria alerta para os horários ideais: “Evite sair entre 10h e 16h, quando o sol está mais forte. O calor pode causar queimaduras nas patinhas e até desidratação”.
Outros cuidados recomendados incluem levar água fresca, coleira adequada e sacos higiênicos para recolher as fezes.
“Esses detalhes fazem parte da responsabilidade de quem convive com um animal. O passeio deve ser seguro, higiênico e divertido para os dois — tutor e pet”, reforça.
Passear é mais do que uma obrigação
Além de contribuir para a saúde e o comportamento, os passeios diários fortalecem o vínculo entre o animal e o tutor.
“É um momento de conexão, em que o cão se sente parte da rotina e o tutor participa ativamente do bem-estar do pet”, conclui.
Mais do que uma necessidade física, passear é um ato de cuidado e amor. Uma forma simples de garantir mais qualidade de vida ao pet.