Lua hoje (09/10): qual é a fase lunar desta quinta? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta quinta, dia 9 de outubro de 2025, e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Jozef Papp

A semana segue com a Lua Cheia iluminando o céu nesta quinta, 9 de outubro. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Esta etapa lunar termina no dia 13 de outubro, quando terá início a Lua Minguante, às 15h12min, de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 9 de outubro de 2025, marca o terceiro dia de Lua Cheia do mês, cujo ciclo termina em 13/10/2025, quando a Lua Minguante surge no céu. Nessa fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado totalmente. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:

Lua Minguante: 13/10 às 15h12min

Lua Nova: 21/10 às 9h25min

Lua Crescente: 29/10 às 13h20min

Lua Cheia: 05/11 2025 às 10h19min Leia mais Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Sobre o assunto Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.

a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial. Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.

uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões. Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.

a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos. Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos. Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.