Lua hoje (23/09): qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Micotino

A semana segue com a Lua Nova iluminando o céu nesta terça-feira, 23 de setembro. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Esta etapa lunar termina no dia 29 de setembro, quando terá início a Lua Crescente, às 20h53min, de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje (23/09): veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 23 de setembro de 2025, marca o terceiro dia de Lua Nova do mês, cujo ciclo termina em 29/09/2025, quando a Lua Crescente surge no céu. O satélite natural se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível aos olhos. Esta fase é símbolo de novos recomeços e ideal para organizar planos. Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Crescente: 29/09 às 20h53min

Lua Cheia: 07/10 às 00h47min

Lua Minguante: 13/10 às 15h12min

Lua Nova: 21/10 às 09h25min Leia mais Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Sobre o assunto Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: