Lua hoje (14/09): qual a fase lunar deste domingo? Veja calendário

A semana se encerra com a Lua Minguante iluminando o céu neste domingo, 14 de setembro, a partir das 7h32min. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Esta etapa lunar termina no dia 21 de setembro, quando terá início a Lua Nova, às 16h54min, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 14 de setembro de 2025, marca o primeiro dia de Lua Minguante do mês, cujo ciclo termina em 21/09/2025, às 16h54min, quando a Lua Nova surge no céu. A Lua Minguante é a última etapa do ciclo lunar. Após sua fase cheia, a parte iluminada que vemos da Lua começa a diminuir. Segundo crenças, as energias durante a Lua Minguante são ideais para encerrar ciclos, seja relacionamentos, projetos ou coisas que perderam o sentido. É conhecida como a "fase de olahr para as sombras". Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Nova: 21/09 às 16h54min

Lua Crescente: 29/09 às 20h53min

Lua Cheia: 07/10 às 00h47min

Lua Minguante: 13/10 às 15h12min Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: