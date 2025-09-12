Papuda: fatos e curiosidades sobre a penitenciária

Fotos do Complexo da Papuda. / Crédito: Wilson Dias

Localizado às margens da rodovia que liga Brasília ao município mineiro de Unaí, o Complexo Penitenciário da Papuda é uma região de segurança máxima que pode abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro após a condenação de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão, porém, só será tomada pelo ministro Alexandre de Moraes após os recursos da defesa. A Papuda, como é conhecida, também abrigou os bolsonaristas condenados pelo ataque aos três poderes em 8 de janeiro de 2023, causando uma superlotação na penitenciária.

A seguir, conheça fatos e curiosidades sobre o Complexo Penitenciário da Papuda: Jair Bolsonaro pode ir para a Papuda? Entenda o destino do ex-presidente condenado O ex-presidente Jair Bolsonaro, junto aos outros réus do núcleo crucial da trama golpista, foram condenados pela 1ª Turma do STF nesta quinta-feira, 11. No total, Bolsonaro terá que cumprir 27 anos e 3 meses de pena em regime fechado, mas o local ainda não foi definido. O ministro Alexandre de Moraes definirá o local apenas quando a defesa apresentar seus recursos. Dessa forma, estima-se que a prisão definitiva de Bolsonaro aconteça entre novembro e dezembro. Um dos locais previstos é a sede da Polícia Federal em Brasília e não o presídio da Papuda, como indicado inicialmente. Jair Bolsonaro acena na porta de casa nesta quinta-feira, 11 Crédito: Sergio Lima/AFP

Como informado ao O Globo, Bolsonaro tem manifestado receio de ser levado à Papuda para aliados. Estes, porém, tentam acalmá-lo dizendo que consideram improvável que ele cumpra pena no local. A senadora Damares foi uma das que saiu em defesa do ex-presidente ao apontar seu histórico de saúde como um dos impeditivos para sua estadia na Papuda. Vale destacar que, após os ataques do 8 de janeiro, os bolsonaristas radicais responsáveis pelos atos antidemocráticos foram enviados para o Complexo Penitenciário da Papuda.

Papuda: de onde vem o nome da penitenciária? Construída em uma propriedade de 7 mil alqueires, o Complexo Penitenciário da Papuda vem de uma das grandes fazendas desapropriadas para a construção de Brasília em meados de 1950. Com registros que datam de 26 de junho de 1900, a fazenda conhecida como Fazenda Papuda tem documentos arquivados no 1º Tabelionato de Notas de Luziânia, em Goiás, cidade mais antiga do entorno do Distrito Federal. Ela, juntamente com as fazendas Taboquinhas e Cachoeirinhas, pertenciam a três irmãs, em que uma delas se tornou conhecida por ser a responsável pelo nome da fazenda. Em uma das versões propagadas oralmente para a origem do termo “Papuda”, dizem que uma das irmãs donas da fazenda tinha bócio, doença que aumenta o volume da glândula tireoide e forma uma espécie de “papo” ou “papeira” no pescoço do paciente.

Outras versões atribuem a mesma doença a um casal que trabalhava na fazenda. A doença em questão, o bócio, era causada pela falta de iodo, elemento adicionado ao sal de cozinha vendido atualmente. A fazenda posteriormente se tornou uma olaria, local em que são fabricados objetos de argila e barro. Ao redor, foi criada uma comunidade por meio de ocupação ilegal que acabou se tornando São Sebastião, uma das 35 regiões administrativas do Distrito Federal. Em 1979, o presídio da Papuda foi inaugurado com apenas 10 guardas de vigilância e capacidade para 240 presos, integrando hoje em dia a região administrativa de Jardim Botânico, já desmembrada de São Sebastião.